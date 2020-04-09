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В Тульской области в марте развелись 429 пар

В Тульской области в марте развелись 429 пар

Поженилась 401 пара.

Как рассказали Myslo в региональном комитете по делам ЗАГС, в Тульской области в марте 2020 года развелись 429 пар, заключила брак 401 пара.

Сообщается, что самым молодым женихом стал 18-летний парень, самым возрастным — 63-летний мужчина. Возраст невест — 17 лет и 62 года соответственно.

Напомним, что по рекомендации Министерства юстиции РФ ранее органы ЗАГС приостановили государственную регистрацию и расторжение браков по ранее поданным заявлениям.

Уже назначенные даты государственной регистрации будут перенесены на более поздний срок. В исключительных случаях регистрация будет проводиться только в присутствии жениха и невесты.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:16 +2
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