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На въезде в Орловскую область туляков осматривают медики: на трассе километровые очереди
Фото: http://ria57.ru

На въезде в Орловскую область туляков осматривают медики: на трассе километровые очереди

Очевидцы сообщают, что автомобилисты проводят в общем потоке по несколько часов.

На границах Орловской области выставлены посты – сотрудники Госавтоинспекции проверяют у автомобилистов документы, а медики замеряют у водителей и пассажиров температуру. Об этом пишут местные СМИ. Уточняется, что такие меры введены с 2 апреля, за неделю проверено более 12500 машин и свыше 15500 человек.

Один из самых больших транспортных потоков проходит через пост в Мценском районе, со стороны Тульской области. Очевидцы сообщают, что люди проводят в очереди по несколько часов, рекомендуемая медиками и сотрудниками Роспотребнадзора безопасная дистанция не соблюдается, а мобильные автобусные медпункты не дезинфицируются.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:12 +15
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