Тульская область оказалась в числе регионов с дефицитом медицинских масок
Активисты «Народного контроля» провели проверку и направили жалобу в ФАС.
Активисты проекта ЕР «Народный контроль» проверили аптеки на наличие масок в 34 регионах России.
«Активисты в период с 23 марта по 6 апреля 2020 года провели проверки 656 аптек, в 622 из которых не было на момент проверки в наличии медицинских масок. Таким образом, более чем в 95% случаев граждане лишены возможности купить в аптеках необходимые для защиты от пандемии коронавируса медицинские маски», — приводит РИА Новости слова Анны Кувычко, координатора проекта.
В Тульской области проверили 35 аптек, масок ни в одной не было. Та же история в Хабаровском крае (71 аптека), Белгородской области (93) и др.
В пресс-службе ЕР уточнили, что все результаты мониторинга оперативно передаются в Федеральную антимонопольную службу.
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