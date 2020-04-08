Тульская область оказалась в числе регионов с дефицитом медицинских масок

Активисты проекта ЕР «Народный контроль» проверили аптеки на наличие масок в 34 регионах России.

«Активисты в период с 23 марта по 6 апреля 2020 года провели проверки 656 аптек, в 622 из которых не было на момент проверки в наличии медицинских масок. Таким образом, более чем в 95% случаев граждане лишены возможности купить в аптеках необходимые для защиты от пандемии коронавируса медицинские маски», — приводит РИА Новости слова Анны Кувычко, координатора проекта.

В Тульской области проверили 35 аптек, масок ни в одной не было. Та же история в Хабаровском крае (71 аптека), Белгородской области (93) и др.

В пресс-службе ЕР уточнили, что все результаты мониторинга оперативно передаются в Федеральную антимонопольную службу.