Банки начали ограничивать кредитование работников проблемных отраслей

В первую очередь это сферы культуры и развлечений, туризма и спорта, транспортная сфера и авиаперевозки, гостиничный бизнес, дополнительное образование и бытовые услуги. На это самыми первыми отреагировали банки, которые начали ограничивать кредитование занятых в проблемных отраслях.

Ведомости » пишут, что временно ограничил выдачу кредитов таким работникам Альфа-банк. При этом ограничения коснулись всех кредитных продуктов, в частности ипотеки. Объяснили это так:

«Мы стремимся защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков: если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки. Мы надеемся, что ситуация улучшится в обозримом будущем. Действующим клиентам, испытывающим проблемы с платежами по кредитам по причинам, связанным с пандемией, мы уже в середине апреля предложим программу «Кредитный карантин», в рамках которой заемщики смогут получить отсрочку по кредитным платежам от одного до трех месяцев», — приводит издание слова представителя банка.

По данным «Ведомостей», последовать примеру Альфа-банка планируют многие банки из топ-30. При этом эксперты говорят, что банки имеют полное право прекратить выдачу кредитов клиентам из проблемных отраслей. Банк — коммерческая организация и имеет право выдавать кредиты тем, кому хочет.

В кризис многие банки будут осторожнее подходить к кредитованию. Специалисты предполагают, что единственным выходом для нуждающихся в кредитах станут микрофинансовые организации.

А что думают представители крупнейших банков в Туле? Как сообщили Myslo в пресс-службе банка ВТБ, банк не изменит своей позиции по кредитованию клиентов в отдельных сегментах: