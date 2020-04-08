новости
новости
Регистрация
Банки начали ограничивать кредитование работников проблемных отраслей

Банки начали ограничивать кредитование работников проблемных отраслей

Речь идет о сферах, по которым эпидемия коронавируса ударила сильнее всего.

В первую очередь это сферы культуры и развлечений, туризма и спорта, транспортная сфера и авиаперевозки, гостиничный бизнес, дополнительное образование и бытовые услуги.

На это самыми первыми отреагировали банки, которые начали ограничивать кредитование занятых в проблемных отраслях.

«Ведомости» пишут, что временно ограничил выдачу кредитов таким работникам Альфа-банк. При этом ограничения коснулись всех кредитных продуктов, в частности ипотеки. Объяснили это так:
 
«Мы стремимся защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков: если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки. Мы надеемся, что ситуация улучшится в обозримом будущем. Действующим клиентам, испытывающим проблемы с платежами по кредитам по причинам, связанным с пандемией, мы уже в середине апреля предложим программу «Кредитный карантин», в рамках которой заемщики смогут получить отсрочку по кредитным платежам от одного до трех месяцев», — приводит издание слова представителя банка.
 
По данным «Ведомостей», последовать примеру Альфа-банка планируют многие банки из топ-30. При этом эксперты говорят, что банки имеют полное право прекратить выдачу кредитов клиентам из проблемных отраслей. Банк — коммерческая организация и имеет право выдавать кредиты тем, кому хочет.
 
В кризис многие банки будут осторожнее подходить к кредитованию. Специалисты предполагают, что единственным выходом для нуждающихся в кредитах станут микрофинансовые организации. 
 
А что думают представители крупнейших банков в Туле? Как сообщили Myslo в пресс-службе банка ВТБ, банк не изменит своей позиции по кредитованию клиентов в отдельных сегментах:
 

«ВТБ не останавливает выдачу кредитов в отраслях, пострадавших от пандемии коронавируса. Мы продолжаем работу как с физическими, так и с юридическими лицами во всех сегментах, прикладывая максимальные усилия для поддержки действующих заемщиков через специальные программы. Обеспечение заемщикам безопасного и комфортного обслуживания своих долговых обязательств является приоритетом в работе банка», — заявили в пресс-службе банка.

Аналогичную позицию Myslo высказали и в Сбербанке. Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Васильевич Ющенко:

Сергей Ющенко

– Сбербанк не останавливает кредитование в какой-либо продуктовой линейке или в каком-либо сегменте. Модели принятия решений учитывают множество факторов, при этом отрасль занятости не имеет определяющего значения.
 
 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
вчера, в 11:49 +2
Другие статьи по темам
Событие
банкикредитование
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская область оказалась в числе регионов с дефицитом медицинских масок
Тульская область оказалась в числе регионов с дефицитом медицинских масок
В Тульской области шесть человек вылечились от коронавируса
В Тульской области шесть человек вылечились от коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.