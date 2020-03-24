Телеведущий Александр Рогов: «Главный модный тренд – отсутствие запаха пота»

17 и 18 марта стилист, наш земляк Александр Рогов снимал в Туле новую серию своей программы «Рогов в городе» на СТС, героини которой с его помощью полностью меняют имидж.

В интервью порталу Myslo Александр рассказал, что будет делать в случае карантина, как относится к модным трендам и почему не хочет встречаться с предыдущей тульской участницей его шоу.

«Карантин? Наконец побуду дома»

- Александр, ситуация с коронавирусом повлияла на график съемок программы?

- Я очень скептически отношусь к этой теме. Но, к сожалению, мы стали жертвами всей этой информационной возни. Вынуждены были отменить съемку «Рогов в городе» в Милане, она перенесена на неопределенный срок. Сейчас ждем решения от канала и властей Москвы по карантину. Если выезды будут запрещены, «Рогов в городе» превратится на какой-то период в «Рогов в Москве». Открою Туле один из секретов: осенний сезон в принципе и предполагал, что серии будут каждый раз неожиданными — это и региональные выезды, и московские выпуски с необычными героями. Может быть, вся эта история с вирусом станет нашей репетицией московских серий в новом режиме.

- Личные планы не сорвались?

- Сорвались, я был вынужден отменить несколько поездок. На день рождения 29 марта я должен был лететь в Дубай, но принял решение не ехать, потому что не могу позволить себе двухнедельный карантин после возвращения. Отменена поездка в Париж, сейчас думаю, не будет ли отменен мой июньский отдых. Жаловаться на ситуацию бессмысленно, это некий факт, который надо принять без истерики и паники. Я во всем ищу позитив: это прекрасный повод заняться собой, побольше побыть дома, немножко выдохнуть.

«Первую серию из Тулы даже вспоминать не хочу»

- Почему Вы решили второй раз снимать программу в Туле?

- Такое в нашем шоу уже практиковалось: недавно вышла вторая серия из Ростова-на Дону, потому что первая серия стала самой рейтинговой из всего «Рогова», и нам хотелось показать, как сложилась жизнь нашей героини, которая тронула всю страну, и параллельно преобразить новую девушку.

Первая серия в Туле оказалась скандальной и крайне резонансной (Героиня выпуска Наталья неприятно поразила ведущего неубранной квартирой и не скрывала недовольства результатом преображения. — Прим авт.). Это не было срежиссировано, все происходило в реалити-режиме, и то, что героиня оказалась специфической, — это исключительно стечение обстоятельств. Мы их показали и даже немножко «причесали» серию: если бы шоу выходило на другом канале, этот выпуск был бы жестче раз в 20.

Мы приняли решение вернуться в Тулу с реваншем, показать еще больше интересных мест в городе, найти другую героиню со своей историей. Кстати, ее тоже зовут Наташа, и я боялся, что повторится предыдущий «успех». Но у нее дома чисто, это первое, что я проверил. И слава богу, сейчас всё идет иначе.

И при этом я благодарен судьбе за первую тульскую серию и рад, что она случилась. Как человеку мне было обидно, но как телепродюсер я хлопал в ладоши, потому что такой контент просто так на дороге не валяется.

И зрители увидели, что у нас честное шоу, и я не всегда ангел с крылышками, а человек со своим мнением, который может быть достаточно жестким и поставить на место.

- Судьбу предыдущей тульской героини покажете зрителям?

- Нет, мы решили с ней не связываться. Мы знаем, какой негатив остался у нее в голове, хотя она могла бы совершенно иначе отреагировать на то, что случилось. В финале программы я за кадром предложил ей возможность реабилитироваться за то, что случилось в начале, сказать какие-то важные слова: что она приняла критику, что после моего ухода помыла квартиру. Но она этих слов не нашла. В эфире я подарил ей сертификат на клининг с надеждой, что она от него откажется. Я был уверен, что она, как любой здравомыслящий человек, скажет: «Этот подарок меня унижает, я сама приведу свою квартиру в порядок и пришлю тебе фотоотчет». Вот это было бы круто.

У меня была идея сделать Наташе хотя бы звонок, но мне кажется, что это тот случай, который лучше не вспоминать. Но квартиру ей отдраили хорошенько, и это нам обошлось в 5 раз дороже, чем мы предполагали.

- Как Вы подбираете героинь для шоу?

- Мы ищем интересных персонажей, и наша первая тульская героиня Наташа на скайп-интервью показала себя именно такой: она умна, владеет иностранными языками, хорошо говорит и абсолютно точно не дура. Мы ехали к ней как к интересной личности, но бытовые обстоятельства и ее реакция стали полной неожиданностью, поэтому я, возможно, отреагировал агрессивно. Но это живые эмоции, которые мы и хотим дать зрителю. В шоу все по-настоящему, и чем более непредсказуемо развиваются события и ведут себя герои, тем лучше.

- У Вас есть цель поменять что-то в голове у героинь, или это переодевание на один вечер?

- Конечно, есть, это главная цель программы, а одежда — исключительно способ и инструмент. У наших героинь реально переключатель срабатывает, они меняются, и это доказанный факт, потому что со многими мы поддерживаем отношения и знаем, что происходит в их жизни.

Для нас важно, чтобы героиня менялась внутренне, а не приходила на шоу только с потребительской целью, чтобы ее показали по телевизору и подарили шмотки.

- В каждом городе вам помогает местная бьюти-команда. Как вы подбираете специалистов, и кто работает с сегодняшней героиней в Туле?

- Всегда по-разному: через инстаграм или по рекомендациям московских специалистов. В Туле сейчас мне помогала моя сестра, которая является достаточно уважаемой персоной в ивент-сфере (сестра Александра Юлия Часовских — известный фотограф. — Прим. авт.). Она сказала: «Саша, я не позволю, чтобы случилось как в прошлый раз, поэтому команду ищу я». Я поверил ее рекомендациям. Кстати, парикмахером стал мой старый друг Дима Иваненко, с которым мы не общались с 2003 года.

- Вам всегда нравится результат преображения?

- Нет, совсем скоро в эфир выйдет серия, где я не принял работу. Это первая серия за весь сезон, когда я не смог промолчать и не вручил мастерам статуэтки нашего шоу. Я могу, стиснув зубы, принять работу, когда есть только мелкие нюансы, которых зритель даже не заметит. Но когда ошибки серьезны, «проглотить» их я не имею права. Я очень долго ждал серию, в которой случится что-то подобное, мне самому было интересно, как я отреагирую и как буду выкручиваться. Получилось мягко и не так болезненно, как мне казалось.

В одной из тульских фотостудий команда телепроекта снимала примерку героиней нового гардероба.

- Сколько стоит сменить образ?

- На гардероб мы тратим 60−80 тысяч рублей, стрижка и окрашивание в хорошем салоне стоят 10−15 тысяч, макияж еще плюс 2−2,5 тысячи рублей. Плюс приезд съемочной группы, монтаж, эфир — серия получается очень дорогой, а герой получает все бесплатно просто за то, что дает нам возможность рассказать его историю.

«Выгнали из Кремля за то, что махал флагом»

- Считаете Тулу своим городом?

- У меня никогда не было ощущения, что я туляк: всегда знал, что уеду жить в Москву, это абсолютно мой город на 100%. Я родился в Воронеже, жил не в Туле, а в маленькой поселке в пригороде, здесь только учился в институте. Поэтому ощущения того, что я туляк и у меня с городом крепкие связи, не было. Мне всегда казалось, что Тула ко мне враждебно настроена, я никогда не чувствовал себя здесь безопасно и вольготно. Хотя годы в вузе были прекрасным временем, мы с друзьями делали классный телевизионный проект, который после нас никто не повторил, мы устраивали невероятную раскачку в плане тусовок, вечеринок и развития молодежной культуры. Кстати, в Туле меня сегодня выгнали из Кремля за то, что я махал флагом с логотипом программы «Рогов в городе». Это было так нетактично и некрасиво.

Эпизод с флагом снимается в каждом городе. Фото предоставлено телеканалом СТС.

Я не пропагандирую шоу, а приглашаю всех в Тулу увидеть красоту города и кремля. Радовались бы, что мы приехали второй раз и показываем город с лучшей стороны.

- Вам нравится, как одеваются тулячки?

- Я не люблю судить по людям о городе и по городу о людях. Везде есть модницы и те, кому пофиг, как они выглядят, в любом есть неряхи и чистюли. Вопрос в том, кого я могу встретить на улице в данный момент. В каждом городе есть что-то особенное, но снимать проще в маленьких городах: здесь теплее принимают, больше людей готовы тебе помочь. Например, сегодня в тульском магазине нам просто подарили сертификат на 20 тысяч рублей, и я купил героине гораздо больше одежды, чем планировал. Людям просто было приятно сделать такой подарок мне и героине, которая здесь живет.

- Есть мнение, что чем глубже провинция, тем ярче девушки.

- В провинции все мировые тренды появляются чуть позже. Сейчас тренд на натуральность, а во многих регионах до сих пор в моде театральность — наращенные ресницы, волосы, татуаж, усложненные мейкапы, совершенно неактуальные для дневного времени суток. Мы уже 8 лет талдычим со всех экранов «не наращивайте ресницы и знайте, что такое уместность», но если человек живет в гармонии со своими ресницами, волосами и губами, то имеет полное право быть таким.

Александр Рогов: «Мы хотели снять начало программы у стелы «Тула» на въезде в город, но случайно ее проехали. А когда были у нашей героини в Мясново, я вспомнил, что в этом районе есть улица Рогова. Тульская серия «Рогов в городе» начнется именно здесь». Фото www.instagram.com/alexandrrogov.

В Туле телеведущий погулял по городу, выпил кофе в кофейне на ул. Советской. Фото www.instagram.com/alexandrrogov.

Покатался на лошади в Ясной Поляне и покрасил волосы в розовый цвет. Фото www.instagram.com/alexandrrogov.

«Чтобы заниматься модой в России, нужно быть героем»

- Когда Вы поняли, что мода — это ваша стезя?

- Меня профессия выбрала сама. Не было такого, что меня осенило и я понял чем хочу заниматься. Изначально моим стимулом было тщеславие, я признаю это: мне всегда хотелось быть на виду, чтобы меня знали. Я всегда хотел быть на телеке, мечтал работать диджеем на музыкальном канале, читать подводки к клипам — меня бы это более чем устроило. Но в какой-то момент возник интерес к моде, одежде, и эти два больших интереса — телевидение и мода — сплелись воедино в проекте «Рогов в городе».

Мне нравится «кухня», подготовка программы, процесс съемок, преображение, монтаж, мурашки перед зеркалом в финале каждой программы. 10 лет я открываю зеркала, и каждый раз — мурашки. Когда они перестанут появляться, я просто уйду и займусь чем-то другим, у меня есть куча интересов. Но сейчас это то, что я делаю с большим удовольствием, несмотря на сложнейший график. Я кайфую.

- Что Вы думаете о подиумных мужских образах с кружевом, каблуками?

- Границы между мужским и женским в моде стираются, это новое направление, когда у одежды нет пола, и мне оно нравится. Например, на мне сейчас одежда, которую может надеть и мужчина, и женщина, — вязаный свитер, черные брюки и высокие сапоги с пряжками.

Александр Рогов: «Наш визажист, девушка, увидев мои сапоги визжала: «Боже, я тоже такие хочу!» Понятно, что мой папа их не надел бы, но с удовольствием взял бы мой свитер. Фото www.instagram.com/alexandrrogov.

Что касается кружева, гипюра на мужчинах — все должно быть органично и уместно. Это можно надеть на карнавал, костюмированную вечеринку или в определенном обществе, где такие образы не осуждаются. У каждого есть право выглядеть так, как он хочет, пока это не нарушает границ другого человека.

Естественно, никаких кружевных трусов и колготок на мужчинах в ближайшее время на улицах Тулы вы не встретите.

Но я вас уверяю: есть те, кто с удовольствием их наденет и повеселится со своими друзьями. И мне кажется, вы знаете, кто это.

- Как сейчас чувствует себя Ваш бренд одежды?

- Он переживает невероятный расцвет. При этом я не собираюсь выводить его на новый уровень оборотов и масштабирования, потому что это потребует выпускать коммерческую одежду, а не что-то интересное. Будучи маленьким локальным брендом, который выпускает 10−12 жакетов необычного кроя, я получаю возможность делать то, что мне нравится, и не пытаться угодить публике. Я не хочу терять магию.

Вещи из весенне-летней коллекции бренда ROGOV.

Фото www.instagram.com/rogovshop.

Бренд второй год живет за свой счет, я больше не вкладываю в него миллионы, как в первые четыре года, но и не зарабатываю на нем ни копейки. Ну и слава богу, я заработаю в других местах, зато моя команда получает зарплату, а я делаю то, от чего кайфую.

Александр Рогов: «Впереди много интересных проектов. У нас случилась серьезная коллаборация с Carlo Pazolini, скоро запустим коллаборацию по джинсам с локальным московским брендом».

Фото www.instagram.com/rogovshop.

Хочу, чтобы мой сайт стал неким универмагом, площадкой для продаж маленьких локальных брендов аксессуаров и тех вещей, которые мы сами не производим. Хочу поддержать тех, кто создает что-то интересное.

Вообще люди, которые занимаются модой в России, — это просто герои. В стране, где нет индустрии моды и поддержки производителей, это исключительно беззаветная и безответная работа. Надеюсь, что рано или поздно в о власти появится кто-то, кто сделает что-то грамотное для нашей моды, — развитие легкой промышленности, производство тканей или возможность их закупки без растаможки. Раньше в нашей стране все это было.

- Александр, Вы не любите говорить о трендах, и всё же — какие вещи этой весной нужно снять и сжечь?

- Снять и сжечь — вонючие, грязные, заношенные вещи, а надеть — чистые и ароматные. И жить по средствам. Можно покупать последние новинки с подиума и выглядеть в них безвкусно, а есть люди с бюджетом с гулькин нос, но с прекрасной фантазией и умением даже в вещах из секонд-хенда выглядеть как суперзвезды. Неважно, соответствует эта одежда трендам или нет, главное, чтобы она раскрывала внутреннюю силу человека и рассказывала историю о нем.

Тренды не имеют вообще никакого значения, это маркетинговая уловка, чтобы мы с вами каждый сезон хотели что-то купить. Поэтому мы получаем обложки журналов «135 платьев, без которых вам не жить». Жить вам прекрасно без этих платьев. Я считаю, что нужно принимать душ, чистить зубы, следить за лицом и любить себя, а во что вы там одеты, вообще неважно. Основная составляющая образа — отсутствие запаха пота и вони изо рта.

Если от человека воняет, даже бриллианты от Graff и вся Balenciaga мира его не спасут. В образе главное — гигиена.

Выпуск «Рогов в городе» с новой тульской героиней выйдет в эфир СТС 12 апреля.

Досье Myslo

Александр Рогов, стилист, телеведущий.

Родился 29 марта 1981 года в Воронеже.

Учился в ТГПУ на факультете иностранных языков.

Работу на телевидении начал в качестве ассистента режиссера в реалити-шоу «Голод».

В качестве стилиста работал с журналами Jalouse, «Афиша», Esquire, Harpers Bazaar, Glamour, ELLE, l’Officiel и т. д., создавал спецпроекты для Chanel, Dior, MasterCard, Coca-Cola. Свои образы Рогову доверяют Ингеборга Дапкунайте, Тина Канделаки, Рената Литвинова, Федор Бондарчук, певица Ёлка, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) и многие другие.

Участвовал в ТВ-проектах «Гид по Стилю» и «Шопоголики» на MTV, «Дочки VS матери» на TLC, «Перезагрузка» на ТНТ, «Успеть за 24 часа» на СТС.

Награды: титул «Самый стильный телеведущий», 50-е место в ТОП-100 самых влиятельных людей в мире российской моды, титул «Трендсеттер года».