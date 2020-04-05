В Тульской области полицейские контролируют въезд граждан из других регионов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

По поручению губернатора Алексея Дюмина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Тульской области усилен контроль за соблюдением правил самоизоляции граждан.

В частности, на дорогах региона увеличено количество постов полиции и ГИБДД.

Сотрудники проводят проверку транспортного и пассажирского потока из Московской области и других регионов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, полицейские проверяют документы граждан, въезжающих в область, спрашивают водителей и пассажиров о самочувствии и цели поездки. Рекомендуют без необходимости не выходить на улицу и напоминают об ответственности за нарушение запретов и ограничений.

Особое внимание уделяется выявлению нарушителей карантина, которые должны соблюдать изоляционный режим по предписанию врачей. Как правило, он предписывается тем, кто вернулся из стран с плохой эпидемиологической обстановкой, контактировал с зараженными.

Проверочные мероприятия организованы как на автодорогах, так и на вокзалах и автостанциях. На трассах, проходящих через Тульскую область, на стационарных постах ДПС, также дежурят наряды полиции.