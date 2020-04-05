Известные тульские спортсмены приглашают присоединиться к онлайн-эстафете

Жителей региона приглашают поучаствовать в онлайн-эстафете «Тульский спорт объединяет». Одна из основных целей мероприятия — поддержание здоровья туляков.



Эстафету запустил комитет Тульской области по спорту. Что нужно делать? До 1 июня 2020 года активно выполнять физические упражнения в домашних условиях, записывать на видео и выкладывать в соцсети с хэштегом #ТульскийСпортОбъединяет. Каждый выложенный ролик должен быть с призывом к действию.



Организаторы сообщают, что итоги эстафеты будет подводиться ежемесячно по 8 номинациям:

нестандартное (смешное, необычное) упражнение;

самая спортивная активная семья;

самый старший активный участник;

количество понравившихся публикаций (лайков);

количество репостов;

количество просмотров публикаций;

максимально скинутый вес;

самый юный активный участник.

Победителям будут вручать призы.

Условия эстафеты:

подписаться на аккаунты комитета Тульской области по спорту в Инстаграм и группу в ВКонтакте;

при размещении публикации необходимо упоминать данные аккаунты и хэштег #ТульскийСпортОбъединяет.

Эстафету уже поддержали ПФК «Арсенал», ВК «Тулица», БК «Арсенал», мэр Тулы, олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева, чемпионка по рукопашному бою Инна Жданова и другие тульские спортсмены. Присоединяйтесь и вы!