новости
новости
Регистрация
Известные тульские спортсмены приглашают присоединиться к онлайн-эстафете

Известные тульские спортсмены приглашают присоединиться к онлайн-эстафете

Сидите дома? Не забывайте заниматься спортом!

Жителей региона приглашают поучаствовать в онлайн-эстафете «Тульский спорт объединяет». Одна из основных целей мероприятия — поддержание здоровья туляков.

Эстафету запустил комитет Тульской области по спорту. Что нужно делать? До 1 июня 2020 года активно выполнять физические упражнения в домашних условиях, записывать на видео и выкладывать в соцсети с хэштегом #ТульскийСпортОбъединяет. Каждый выложенный ролик должен быть с призывом к действию.

Организаторы сообщают, что итоги эстафеты будет подводиться ежемесячно по 8 номинациям:

  • нестандартное (смешное, необычное) упражнение;
  • самая спортивная активная семья;
  • самый старший активный участник;
  • количество понравившихся публикаций (лайков);
  • количество репостов;
  • количество просмотров публикаций;
  • максимально скинутый вес;
  • самый юный активный участник.

Победителям будут вручать призы.

Условия эстафеты:

 

Эстафету уже поддержали ПФК «Арсенал», ВК «Тулица», БК «Арсенал», мэр Тулы, олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева, чемпионка по рукопашному бою Инна Жданова и другие тульские спортсмены. Присоединяйтесь и вы!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?? Волейбольная команда «Тулица» даёт старт спортивной онлайн-эстафете #ТульскийСпортОбъединяет и передает её @pfcarsenaltula? Выполняй упражнения дома, снимай на видео и выкладывай в соцсети с хэштегом #ТульскийСпортОбъединяет. ? Каждый месяц участники эстафеты в разных номинациях будут получать ценные призы от Комитета по спорту.? Подписывайтесь на наши ВК и Instagram, чтобы не пропустить подробности.? Рекомендации от «Тулицы»:? • Растяжка • Общеукрепляющие упражнения: спина, плечи, пресс (с фитнес-резиной). • статодинамические упражнения на ноги с фитнес-резиной (перемещения, ходьба, приседания). • перемещения типа лесенка (через скакалку, через палочку и т. д.). • прыжки на скакалке 300 на двух ногах 100 на одной ноге • передачи сверху, снизу (стоя, сидя, лёжа,) 1000 в день, связки 2000 в день • передачи одной рукой (пальцами, предплечьем и т. д.) желательно найти стенку, или столб для выполнения передач). • нападающие удары — имитация удара с фитнес-резинкой (быстро, хлестко) 3/15 каждой рукой • 3 раза в неделю аэробная нагрузка! 40−50 мин

Публикация от Тульский спорт (@komsport71)

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:21 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
комитет по спортуспорт онлайнтульский спорт объединяетонлайн-эстафета

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Центральную Россию придет мощное потепление
В Центральную Россию придет мощное потепление
В Тульской области полицейские контролируют въезд граждан из других регионов
В Тульской области полицейские контролируют въезд граждан из других регионов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.