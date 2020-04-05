Известные тульские спортсмены приглашают присоединиться к онлайн-эстафете
Сидите дома? Не забывайте заниматься спортом!
Жителей региона приглашают поучаствовать в онлайн-эстафете «Тульский спорт объединяет». Одна из основных целей мероприятия — поддержание здоровья туляков.
Эстафету запустил комитет Тульской области по спорту. Что нужно делать? До 1 июня 2020 года активно выполнять физические упражнения в домашних условиях, записывать на видео и выкладывать в соцсети с хэштегом #ТульскийСпортОбъединяет. Каждый выложенный ролик должен быть с призывом к действию.
Организаторы сообщают, что итоги эстафеты будет подводиться ежемесячно по 8 номинациям:
- нестандартное (смешное, необычное) упражнение;
- самая спортивная активная семья;
- самый старший активный участник;
- количество понравившихся публикаций (лайков);
- количество репостов;
- количество просмотров публикаций;
- максимально скинутый вес;
- самый юный активный участник.
Победителям будут вручать призы.
Условия эстафеты:
- подписаться на аккаунты комитета Тульской области по спорту в Инстаграм и группу в ВКонтакте;
- при размещении публикации необходимо упоминать данные аккаунты и хэштег #ТульскийСпортОбъединяет.
Эстафету уже поддержали ПФК «Арсенал», ВК «Тулица», БК «Арсенал», мэр Тулы, олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева, чемпионка по рукопашному бою Инна Жданова и другие тульские спортсмены. Присоединяйтесь и вы!
?? Волейбольная команда «Тулица» даёт старт спортивной онлайн-эстафете #ТульскийСпортОбъединяет и передает её @pfcarsenaltula? Выполняй упражнения дома, снимай на видео и выкладывай в соцсети с хэштегом #ТульскийСпортОбъединяет. ? Каждый месяц участники эстафеты в разных номинациях будут получать ценные призы от Комитета по спорту.? Подписывайтесь на наши ВК и Instagram, чтобы не пропустить подробности.? Рекомендации от «Тулицы»:? • Растяжка • Общеукрепляющие упражнения: спина, плечи, пресс (с фитнес-резиной). • статодинамические упражнения на ноги с фитнес-резиной (перемещения, ходьба, приседания). • перемещения типа лесенка (через скакалку, через палочку
и т. д.). • прыжки на скакалке 300 на двух ногах 100 на одной ноге • передачи сверху, снизу (стоя, сидя, лёжа,) 1000 в день, связки 2000 в день • передачи одной рукой (пальцами, предплечьем и т. д.) желательно найти стенку, или столб для выполнения передач). • нападающие удары — имитация удара с фитнес-резинкой (быстро, хлестко) 3/15 каждой рукой • 3 раза в неделю аэробная нагрузка! 40−50 мин
Инна Жданова, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по рукопашному бою принимает эстафету #ТульскойСпортОбъединяет от мэра Тулы и олимпийской чемпионки по велоспорту Ольги Слюсаревой. А вот передаёт её спортсменам и жителям Тулы и области. Ваш ход! ???