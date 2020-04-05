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Опубликовано видео задержания стрелка из Тульской области
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области и СК РФ по Тульской области.

Опубликовано видео задержания стрелка из Тульской области

Напомним, мужчина открыл стрельбу по охотникам и полицейским.

Управление Росгвардии по Тульской области опубликовало видео задержания веневского стрелка. Напомним, инцидент произошел накануне в одной из деревень Веневского района. Пьяный мужчина открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на место происшествия правоохранителям.

В результате проведенной спецоперации сотрудниками СОБР 64-летний ранее судимый злоумышленник был задержан. Никто не пострадал.


Видео Управления Росгвардии по Тульской области.

У него изъято оружие, конструктивно схожее с винтовкой и гладкоствольным ружьем, и боеприпасы калибра 7,62.

По данному факту Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Галерея
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 1
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 2
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 3
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 4
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 5
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 6
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 7
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 8
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 9
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 10
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 11
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 12
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 13
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 14
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:20 +3
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