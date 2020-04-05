Опубликовано видео задержания стрелка из Тульской области

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области и СК РФ по Тульской области.

Напомним, мужчина открыл стрельбу по охотникам и полицейским.

Управление Росгвардии по Тульской области опубликовало видео задержания веневского стрелка. Напомним, инцидент произошел накануне в одной из деревень Веневского района. Пьяный мужчина открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на место происшествия правоохранителям.

В результате проведенной спецоперации сотрудниками СОБР 64-летний ранее судимый злоумышленник был задержан. Никто не пострадал.



Видео Управления Росгвардии по Тульской области.

У него изъято оружие, конструктивно схожее с винтовкой и гладкоствольным ружьем, и боеприпасы калибра 7,62.

По данному факту Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).