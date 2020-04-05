В Тульской области 12 предприятий производят медицинские маски
В ближайшее время подключатся еще 10 организаций.
Губернатор Алексей Дюмин с рабочим визитом посетил АО «Трикотажная фирма «Заря». Это предприятие одним из первых в регионе перепрофилировалось на выпуск многоразовых медицинских масок.
- Мы делаем все для того, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты в первую очередь — медицинских работников. Параллельно будем наращивать производство, задействуем все мощности на территории нашего региона. Трикотажная фирма «Заря» в числе первых откликнулась на наши запросы и полностью переориентировала своё производство на пошив масок. Сейчас здесь производят 4 тысячи масок в сутки, — отметил Алексей Дюмин.
Глава региона подчеркнул, что продукция фабрики будет поставляться в медучреждения, но планируется, что в дальнейшем сертифицированные маски попадут и на прилавки аптек. Сейчас на пошиве масок задействованы 12 предприятий, еще около 10 подключатся в ближайшее время.
Генеральный директор АО «Трикотажная фирма «Заря» Евгения Тулякова рассказала главе региона, что предприятие заключило договор на пошив масок с ООО «ДельРус» — единым поставщиком этой продукции, определенным
Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев сообщил, что по поручению главы региона на базе Фонда развития промышленности Тульской области был создан единый региональный оператор, который уже закупил необходимые комплектующие для производства технических масок. Сейчас разыгрывается контракт на поставку упаковки.
Алексей Дюмин поблагодарил руководство и сотрудников фабрики за напряженную работу в этот непростой период.