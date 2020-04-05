В Тульской области 12 предприятий производят медицинские маски

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин с рабочим визитом посетил АО «Трикотажная фирма «Заря». Это предприятие одним из первых в регионе перепрофилировалось на выпуск многоразовых медицинских масок.

- Мы делаем все для того, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты в первую очередь — медицинских работников. Параллельно будем наращивать производство, задействуем все мощности на территории нашего региона. Трикотажная фирма «Заря» в числе первых откликнулась на наши запросы и полностью переориентировала своё производство на пошив масок. Сейчас здесь производят 4 тысячи масок в сутки, — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона подчеркнул, что продукция фабрики будет поставляться в медучреждения, но планируется, что в дальнейшем сертифицированные маски попадут и на прилавки аптек. Сейчас на пошиве масок задействованы 12 предприятий, еще около 10 подключатся в ближайшее время.