Погода в Туле 5 апреля: облачно с прояснениями и до +10 градусов

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По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ветер ночью западный 5-10 м/с, днём местами порыв 12-17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -5 до 0, днём – от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.