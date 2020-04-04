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Погода в Туле 5 апреля: облачно с прояснениями и до +10 градусов
Фото: pixabay.com

Погода в Туле 5 апреля: облачно с прояснениями и до +10 градусов

Синоптики обещают сильный ветер, местами порывы достигнут 12-17 м/с.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ветер ночью западный 5-10 м/с, днём местами порыв 12-17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -5 до 0, днём – от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.

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