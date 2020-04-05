Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Четыре случая коронавируса: Коттеджный поселок в Тульской области могут закрыть на карантин
Сейчас в населенном пункте дезинфицируют улицы и общественные пространства.
В связи с выявлением 4 случаев заражения коронавирусной инфекцией в поселке Рождествено Заокского района проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию улиц и общественных пространств.
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, в случае распространения инфекции в населенном пункте будет введен полный карантин с закрытием въезда и выезда, прекращением работы всех общественных мест, включая ресторан и магазин.
В правительстве подчеркнули, что жителям Рождествено рекомендовано соблюдать режим строгой самоизоляции или рассмотреть возможность на время покинуть поселок.
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