Четыре случая коронавируса: Коттеджный поселок в Тульской области могут закрыть на карантин

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сейчас в населенном пункте дезинфицируют улицы и общественные пространства.

В связи с выявлением 4 случаев заражения коронавирусной инфекцией в поселке Рождествено Заокского района проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию улиц и общественных пространств.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, в случае распространения инфекции в населенном пункте будет введен полный карантин с закрытием въезда и выезда, прекращением работы всех общественных мест, включая ресторан и магазин.

В правительстве подчеркнули, что жителям Рождествено рекомендовано соблюдать режим строгой самоизоляции или рассмотреть возможность на время покинуть поселок.