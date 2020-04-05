новости
новости
Регистрация
Четыре случая коронавируса: Коттеджный поселок в Тульской области могут закрыть на карантин
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Четыре случая коронавируса: Коттеджный поселок в Тульской области могут закрыть на карантин

Сейчас в населенном пункте дезинфицируют улицы и общественные пространства.

В связи с выявлением 4 случаев заражения коронавирусной инфекцией в поселке Рождествено Заокского района проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию улиц и общественных пространств.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, в случае распространения инфекции в населенном пункте будет введен полный карантин с закрытием въезда и выезда, прекращением работы всех общественных мест, включая ресторан и магазин. 

В правительстве подчеркнули, что жителям Рождествено рекомендовано соблюдать режим строгой самоизоляции или рассмотреть возможность на время покинуть поселок.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области подтвердились еще 10 случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области подтвердились еще 10 случаев коронавируса
сегодня, в 13:47, 87 11915 10
ЦБ: Кредитные каникулы не будут бесплатными
Мир
ЦБ: Кредитные каникулы не будут бесплатными
сегодня, в 13:06, 50 1575 -10
В двух больницах региона отделения закрыты на карантин: пациентов и медперсонал проверяют на коронавирус
Жизнь Тулы и области
В двух больницах региона отделения закрыты на карантин: пациентов и медперсонал проверяют на коронавирус
сегодня, в 12:15, 57 4550 4
В Тульской области 12 предприятий производят медицинские маски
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 12 предприятий производят медицинские маски
сегодня, в 09:57, 82 2529 1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:42 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирускоттеджный поселокдезинфекция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области мужчина устроил стрельбу по охотникам и полицейским
В Тульской области мужчина устроил стрельбу по охотникам и полицейским
В Тульской области 12 предприятий производят медицинские маски
В Тульской области 12 предприятий производят медицинские маски
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.