В Тульской области мужчина устроил стрельбу по охотникам и полицейским

Фото пресс-служб Росгвардии по Тульской области и СК РФ по Тульской области.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение, что в одной из деревень Веневского района местный житель после распития алкоголя стрелял в сторону двух охотников, находившихся недалеко от населенного пункта.

Когда на место прибыла следственно-оперативная группа отдела МВД, дебошир несколько раз выстрелил и в сторону правоохранителей, после чего закрылся в своем доме и продолжал агрессивные действия во время переговоров с сотрудниками полиции.

- Для обеспечения безопасности сотрудники ОМОН и полицейские оцепили место происшествия во избежание возможных жертв, так как злоумышленник был вооружен, — сообщает пресс-служба Росгвардии Тульской области.

Сотрудники тульского Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии установили, что зарегистрированного оружия за мужчиной не числится.

В результате проведенной спецоперации сотрудниками СОБР злоумышленник был задержан. Никто не пострадал. У него изъято оружие, конструктивно схожее с винтовкой и гладкоствольным ружьем, и боеприпасы калибра 7,62.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, 64-летний неработающий ранее судимый местный житель доставлен в дежурную часть отдела для разбирательства. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

В Следственном комитете по Тульской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

UPD. В новость добавлен комментарий СК РФ по Тульской области.