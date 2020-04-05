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В Тульской области мужчина устроил стрельбу по охотникам и полицейским
Фото пресс-служб Росгвардии по Тульской области и СК РФ по Тульской области.

В Тульской области мужчина устроил стрельбу по охотникам и полицейским

Злоумышленника задержали сотрудники специальных подразделений регионального Управления Росгвардии. Никто не пострадал.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение, что в одной из деревень Веневского района местный житель после распития алкоголя стрелял в сторону двух охотников, находившихся недалеко от населенного пункта.
 
Когда на место прибыла следственно-оперативная группа отдела МВД, дебошир несколько раз выстрелил и в сторону правоохранителей, после чего закрылся в своем доме и продолжал агрессивные действия во время переговоров с сотрудниками полиции.
 
- Для обеспечения безопасности сотрудники ОМОН и полицейские оцепили место происшествия во избежание возможных жертв, так как злоумышленник был вооружен, — сообщает пресс-служба Росгвардии Тульской области.
 
Сотрудники тульского Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии установили, что зарегистрированного оружия за мужчиной не числится.
 
 
В результате проведенной спецоперации сотрудниками СОБР злоумышленник был задержан. Никто не пострадал. У него изъято оружие, конструктивно схожее с винтовкой и гладкоствольным ружьем, и боеприпасы калибра 7,62.
 
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, 64-летний неработающий ранее судимый местный житель доставлен в дежурную часть отдела для разбирательства. Выясняются все обстоятельства происшествия.
 
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.
В Следственном комитете по Тульской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).
 
UPD. В новость добавлен комментарий СК РФ по Тульской области.
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Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 1
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 2
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 3
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 4
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 5
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 6
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 7
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 8
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 9
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 10
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 11
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 12
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 13
Сотрудники Росгвардии задержали открывшего стрельбу мужчину, Фото: 14
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:40 −1
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