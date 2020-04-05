Какие организации смогут работать с 8 апреля в Тульской области: актуальный перечень

5 апреля губернатор Алексей Дюмин подписал Указ, который утверждает перечень организаций и ИП, которые могут работать в нерабочие дни.

В перечень вошли системообразующие предприятия, утвержденные Штабом по координации деятельности, направленной на обеспечение устойчивого развития экономики региона, а также предприятия, осуществляющие деятельность, направленную на поддержание стабильной жизнедеятельности региона. Это:

- организации в сфере энергетики, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения, ресурсоснабжающие организации, поставщики коммунальных ресурсов, управляющие компании;



- организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по благоустройству, обеспечивающие расчёты за жилищно-коммунальные услуги и энергоресурсы;



- организации, выполняющие проектные и изыскательские работы, осуществляющие экспертизу проектно-сметной документации;



- предприятия обрабатывающей промышленности, производители строительных материалов;



- страховые компании, а также фирмы, оказывающие консалтинговые, рекламные услуги, услуги в сфере IT, работающие в дистанционном формате;



- отделения почтовой связи, центры занятости населения и учреждения социальной защиты населения Тульской области;



- ломбарды;



- ветеринарные клиники;



- магазины строительных материалов, организации, продающие семена, саженцы, рассаду, удобрения и другие товары для весенне-полевых работ;

- АЗС и АГЗС;



- автосервисы, шиномонтажи, автомойки (в том числе в режиме самообслуживания), магазины автозапчастей;



- многофункциональные центры - предоставление только экстренных услуг;



- нотариусы (только по предварительной записи);



- магазины продовольственных товаров, в том числе продающие алкоголь и табачную продукцию, а также магазины, реализующие непродовольственные товары бытового хозяйственного назначения (бытовую химию, хозяйственные товары, санитарно-гигиенические изделия, металлохозяйственные изделия, электробытовые товары, зоотовары).

Предприятия, вошедшие в перечень, смогут работать после уведомления Роспотребнадзора о выполнении Постановления главного санитарного врача Тульской области № 3 от 05.04.2020 г., но не ранее 8 апреля.

В случае, если предприятие входит в перечень исключений, установленных указом Президента РФ, на которые он не распространяется – такие предприятия продолжают работать без направления соответствующих уведомлений, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В случае возникновения вопросов руководители предприятий и организаций могут обратиться за разъяснениями в отраслевые министерства и комитеты для последующего информирования своих сотрудников.



С 6 апреля детские сады и начальная школа будут работать в режиме дежурных групп. Школы, колледжи, вузы - в дистанционном режиме. Министерство образования региона утвердит порядок организации работы дежурных групп.



С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.