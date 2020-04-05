Фото пресс-службы правительства Орловской области.
На границе Орловской и Тульской областей установлен контрольный пост
Граждане, целенаправленно въезжающие в Орловскую область, должны самоизолироваться на две недели.
Со 2 апреля на границе Орловской и Тульской областей появился контрольный пост. Как сообщает пресс-служба правительства Орловского региона, задача таких пунктов — термоконтроль лиц, находящихся в автотранспорте, их анкетирование, чтобы установить место и цель следования.
Особое внимание уделяется людям, которые едут не транзитом через Орловскую область, а целенаправленно в регион. Такие граждане после измерения температуры в специальном фельдшерском пункте и анкетирования по прибытию в область должны обязательно самоизолироваться на две недели. Посты призваны блокировать попадание в регион потенциально инфицированных приезжих.
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