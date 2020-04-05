Министерство образования Тульской области озвучило проблемы дистанционного обучения

Сообщается, что самая ощутимая проблема – технические сбои, которые вызваны большой нагрузкой на интернет-ресурсы.

В Тульской области, как и во всех школах России, дистанционное обучение введено 17 марта. В министерстве образования региона рассказали о трудностях, с которыми столкнулись, впервые перейдя на столь масштабную онлайн работу.

Сообщается, что многие онлайн-школы открыли бесплатный доступ к своим ресурсам и библиотекам временно, создание значительной доли контента таких платформ требует вложений.

Самая ощутимая проблема — технические сбои, которые вызваны большой нагрузкой на интернет-ресурсы. Этой проблемой в масштабах всей страны занимается федеральное министерство.

- Цифровые навыки онлайн преподавания педагогов зачастую несовершенны. Однако большинство учителей Тульской области очень активно проводят уроки в интернет-режиме, в том числе, с использованием федеральных и региональных электронных образовательных ресурсов, — сообщает министерство.

Ссылки на все имеющиеся ресурсы для организации дистанционного обучения размещены на платформе Виртуальной школы Тульской области. Для поддержки педагогов, испытывающих затруднение в совершенствовании и применении цифровых компетенций, организована горячая линия.

Родители могут обращаться с вопросами в министерство образования региона по телефону +7 (950)908−69−47 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00) и направлять сообщения в институт повышения квалификации работников образования Тульской области по адресу электронной почты ipk.sdtcviteo@tularegion.org.