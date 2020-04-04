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Новые случаи коронавируса в Туле: заболевшие находились в контакте с ранее инфицированными

Новые случаи коронавируса в Туле: заболевшие находились в контакте с ранее инфицированными

Региональная оперативная группа рассказала подробности новых случаев заражения covid-19.

По данным региональной оперативной группы, за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания у жителей Тулы.

Они находились в контакте с больными коронавирусом. Заболевшие помещены в медицинское учреждение, их состояние-  стабильное.

Напомним, всего в Тульской области 19 человек подхватили covid-19. Трое из них уже вылечились. Одна пациентка, перенесшая коронавирус, скончалась. Подробности здесь

 
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