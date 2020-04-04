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В Тульской области умерла пациентка, перенесшая коронавирус

В Тульской области умерла пациентка, перенесшая коронавирус

По данным пресс-службы правительства Тульской области, женщина скончалась от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.

В тульской больнице умерла пациентка, госпитализированная с коронавирусом. 93-летняя жительница Тулы, находилась на лечении в больнице с положительным результатом на коронавирус.

Она прошла комплексную интенсивную терапию. Женщина готовилась к выписке. Анализ, забранный у женщины за день до смерти (контрольный анализ), повторно подтвердил отрицательный результат на вирус.

В пресс-службе правительства Тульской области утверждают: тулячка скончалась от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что для пожилых людей и жителей с хроническими неинфекционными заболеваниями минздрав Тульской области организовал горячую линию. По телефону 8-800-200-27-72 (с 9.00 до 18.00 по будням) можно получить консультацию профильных специалистов. Забрать справку или льготный рецепт из поликлиники могут родственники пациента, предъявив его паспорт. 

Одинокие пенсионеры могут обратиться за помощью к волонтерам по многоканальному телефону: 8-800-200-52-26.

Единый центр по координации системы долговременного ухода в регионе работает по следующему графику: пн-чт - с 9.00 до 18.00, пт - с 9.00 до 17.00.

Также можно обратиться на федеральную горячую линию помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции: 8-800-200-34-11 (круглосуточно).

Сюжет: Коронавирус
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