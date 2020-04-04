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В Тульской области подтвердилось еще два случая коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области подтвердилось еще два случая коронавируса

Число подтвержденных диагнозов в нашем регионе увеличилось до 19.

 

 

 

За последние сутки в Тульской области подтвердилось еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. 

Всего же в России за сутки подтверждено 582 случая заражения коронавирусом в 32 регионах РФ, общее число заболевших - 4731. Скончались 9 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Количество заболевших достигло 4731 человека, выздоровели 333, умерли 43 человека с covid-19.

  • Москва – 434 случая
  • Московская область – 49 случаев
  • Санкт-Петербург - 15 случаев
  • Брянская область - 12 случаев
  • Ивановская область – 10 случаев
  • Рязанская область - 6 случаев
  • Ленинградская область - 6 случаев
  • Костромская область - 5 случаев
  • Республика Бурятия - 4 случая
  • Орловская область - 3 случая
  • Республика Коми - 3 случая
  • Чеченская Республика - 3 случая
  • Кировская область - 3 случая
  • Челябинская область - 3 случая
  • Алтайский край - 3 случая
  • Амурская область - 3 случая
  • Воронежская область - 2 случая
  • Тульская область - 2 случая
  • Ярославская область - 2 случая
  • Республика Адыгея - 2 случая
  • Белгородская область - 1 случай
  • Калужская область - 1 случай
  • Смоленская область - 1 случай
  • Тамбовская область - 1 случай
  • Вологодская область - 1 случай
  • Республика Северная Осетия - 1 случай
  • Республика Мордовия - 1 случай
  • Удмуртская Республика - 1 случай
  • Курганская область - 1 случай
  • Свердловская область - 1 случай
  • Омская область - 1 случай
  • Сахалинская область - 1 случай

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуют максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Подробнее о новых случаях заражения коронавирусом читайте здесь.

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