В Тульской области подтвердилось еще два случая коронавируса
Число подтвержденных диагнозов в нашем регионе увеличилось до 19.
За последние сутки в Тульской области подтвердилось еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Всего же в России за сутки подтверждено 582 случая заражения коронавирусом в 32 регионах РФ, общее число заболевших - 4731. Скончались 9 пациентов с положительным тестом на коронавирус.
Количество заболевших достигло 4731 человека, выздоровели 333, умерли 43 человека с covid-19.
- Москва – 434 случая
- Московская область – 49 случаев
- Санкт-Петербург - 15 случаев
- Брянская область - 12 случаев
- Ивановская область – 10 случаев
- Рязанская область - 6 случаев
- Ленинградская область - 6 случаев
- Костромская область - 5 случаев
- Республика Бурятия - 4 случая
- Орловская область - 3 случая
- Республика Коми - 3 случая
- Чеченская Республика - 3 случая
- Кировская область - 3 случая
- Челябинская область - 3 случая
- Алтайский край - 3 случая
- Амурская область - 3 случая
- Воронежская область - 2 случая
- Тульская область - 2 случая
- Ярославская область - 2 случая
- Республика Адыгея - 2 случая
- Белгородская область - 1 случай
- Калужская область - 1 случай
- Смоленская область - 1 случай
- Тамбовская область - 1 случай
- Вологодская область - 1 случай
- Республика Северная Осетия - 1 случай
- Республика Мордовия - 1 случай
- Удмуртская Республика - 1 случай
- Курганская область - 1 случай
- Свердловская область - 1 случай
- Омская область - 1 случай
- Сахалинская область - 1 случай
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуют максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Подробнее о новых случаях заражения коронавирусом читайте здесь.