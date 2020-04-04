В Тульской области подтвердилось еще два случая коронавируса

Фото из архива Myslo.

За последние сутки в Тульской области подтвердилось еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Всего же в России за сутки подтверждено 582 случая заражения коронавирусом в 32 регионах РФ, общее число заболевших - 4731. Скончались 9 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Количество заболевших достигло 4731 человека, выздоровели 333, умерли 43 человека с covid-19.

Москва – 434 случая

Московская область – 49 случаев

Санкт-Петербург - 15 случаев

Брянская область - 12 случаев

Ивановская область – 10 случаев

Рязанская область - 6 случаев

Ленинградская область - 6 случаев

Костромская область - 5 случаев

Республика Бурятия - 4 случая

Орловская область - 3 случая

Республика Коми - 3 случая

Чеченская Республика - 3 случая

Кировская область - 3 случая

Челябинская область - 3 случая

Алтайский край - 3 случая

Амурская область - 3 случая

Воронежская область - 2 случая

Тульская область - 2 случая

Ярославская область - 2 случая

Республика Адыгея - 2 случая

Белгородская область - 1 случай

Калужская область - 1 случай

Смоленская область - 1 случай

Тамбовская область - 1 случай

Вологодская область - 1 случай

Республика Северная Осетия - 1 случай

Республика Мордовия - 1 случай

Удмуртская Республика - 1 случай

Курганская область - 1 случай

Свердловская область - 1 случай

Омская область - 1 случай

Сахалинская область - 1 случай

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуют максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.