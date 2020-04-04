Отделение тульской горбольницы №10 на карантине: у пациентов подозревают коронавирус

У всех пациентов и сотрудников взяли анализы.

Несколько дней в социальных сетях гуляет информация о том, что в пульмонологическом отделении Тульской городской больницы №10 в Мясново у пациентов обнаружен коронавирус.

Информацию прокомментировало министерство здравоохранения Тульской области. Подозрение на заболевание у пациентов есть, но результаты анализов еще не готовы.

- Пульмонологическое отделение тульской горбольницы №10 временно закрыто на карантин. Работа отделения приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий и дезинфекции помещений. Ранее в отделении были выявлены пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию. У них взяты анализы, установлен круг контактных лиц. Подозреваемые в инфицировании COVID-19 госпитализированы в Тульскую областную клиническую больницу.

У медицинских работников отделения и пациентов, остающихся на лечении, взяты анализы на коронавирус, до получения результатов они будут находиться в больнице на карантине.

Пациенты с заболеваниями пульмонологического профиля, которые нуждаются в медицинской помощи, направляются на лечение в городскую больницу №7.