В Туле дезинфицируют маршрутки
Это еще одна дополнительная мера в борьбе с распространением вируса COVID-19.
Для противодействия распространению коронавирусной инфекции в Тульской области дезинфецируют здания, сооружения и общественный транспорт. К этой работе привлечены противоэпидемические службы региона и МЧС России.
С 1 апреля по поручению губернатора Алексея Дюмина организована также дезинфекция для коммерческого автотранспорта, обслуживающего жителей Тулы.
«В частности, к дезинфекции привлечены силы и средства Тульского спасательного центра МЧС России в составе мобильного комплекса специальной обработки (МКСО). Их специалисты дезинфицируют автомобили на конечных точках, где заканчиваются многие пассажирские маршруты. Это такие остановки, как „Областная больница“, „Ул. Генерала Маргелова“, „Малые Гончары“», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
1 апреля было обработано 65 автомобилей, 2 апреля работы продолжили — планировалось продезинфицировать чуть менее 200 транспортных средств. Обработка проводится как снаружи, так и внутри салона.