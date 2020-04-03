новости
новости
Регистрация
В Туле дезинфицируют маршрутки
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле дезинфицируют маршрутки

Это еще одна дополнительная мера в борьбе с распространением вируса COVID-19.

Для противодействия распространению коронавирусной инфекции в Тульской области дезинфецируют здания, сооружения и общественный транспорт. К этой работе привлечены противоэпидемические службы региона и МЧС России.

С 1 апреля по поручению губернатора Алексея Дюмина организована также дезинфекция для коммерческого автотранспорта, обслуживающего жителей Тулы. Замначальника ГУ МЧС России по Тульской области Борис Шовкун объяснил, что это еще одна дополнительная мера в борьбе с распространением COVID-19.

«В частности, к дезинфекции привлечены силы и средства Тульского спасательного центра МЧС России в составе мобильного комплекса специальной обработки (МКСО). Их специалисты дезинфицируют автомобили на конечных точках, где заканчиваются многие пассажирские маршруты. Это такие остановки, как „Областная больница“, „Ул. Генерала Маргелова“, „Малые Гончары“», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

1 апреля было обработано 65 автомобилей, 2 апреля работы продолжили — планировалось продезинфицировать чуть менее 200 транспортных средств. Обработка проводится как снаружи, так и внутри салона.

Галерея
В Туле дезинфицируют маршрутки, Фото: 1
В Туле дезинфицируют маршрутки, Фото: 2
В Туле дезинфицируют маршрутки, Фото: 3
В Туле дезинфицируют маршрутки, Фото: 4
В Туле дезинфицируют маршрутки, Фото: 5
В Туле дезинфицируют маршрутки, Фото: 6
показать все фотографии
Сюжет: Коронавирус
Вирусолог: Covid-19 мутирует и станет напоминать обычную простуду
Мир
Вирусолог: Covid-19 мутирует и станет напоминать обычную простуду
сегодня, в 12:25, 19 473 0
РЖД с 7 апреля отменят десятки поездов дальнего следования
Мир
РЖД с 7 апреля отменят десятки поездов дальнего следования
сегодня, в 11:33, 3 533 0
Опустевшие торговые центры Тулы: что сейчас там происходит – фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
Опустевшие торговые центры Тулы: что сейчас там происходит – фоторепортаж
сегодня, в 09:45, 59 7037 4
Правительство: в аптеки Тульской области поступила партия антисептиков
Жизнь Тулы и области
Правительство: в аптеки Тульской области поступила партия антисептиков
вчера, в 17:37, 135 4049 -7
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:58 +6
Другие статьи по темам
Событие
коронавируспрофилактика коронавирусадезинфекция транспорта
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В связи с пандемией коронавируса в компании «Полипласт Новомосковск» начал работу волонтерский центр
В связи с пандемией коронавируса в компании «Полипласт Новомосковск» начал работу волонтерский центр
Опустевшие торговые центры Тулы: что сейчас там происходит – фоторепортаж
Опустевшие торговые центры Тулы: что сейчас там происходит – фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.