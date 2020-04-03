В Туле дезинфицируют маршрутки

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Это еще одна дополнительная мера в борьбе с распространением вируса COVID-19.

Для противодействия распространению коронавирусной инфекции в Тульской области дезинфецируют здания, сооружения и общественный транспорт. К этой работе привлечены противоэпидемические службы региона и МЧС России.



С 1 апреля по поручению губернатора Алексея Дюмина организована также дезинфекция для коммерческого автотранспорта, обслуживающего жителей Тулы. Замначальника ГУ МЧС России по Тульской области Борис Шовкун объяснил, что это еще одна дополнительная мера в борьбе с распространением COVID-19.

«В частности, к дезинфекции привлечены силы и средства Тульского спасательного центра МЧС России в составе мобильного комплекса специальной обработки (МКСО). Их специалисты дезинфицируют автомобили на конечных точках, где заканчиваются многие пассажирские маршруты. Это такие остановки, как „Областная больница“, „Ул. Генерала Маргелова“, „Малые Гончары“», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

1 апреля было обработано 65 автомобилей, 2 апреля работы продолжили — планировалось продезинфицировать чуть менее 200 транспортных средств. Обработка проводится как снаружи, так и внутри салона.