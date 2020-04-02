Опустевшие торговые центры Тулы: что сейчас там происходит – фоторепортаж
Наши фотографы посетили крупнейшие ТЦ города.
Торговые центры «Макси» и «Гостиный двор» — одни из самых популярных в Туле. Но сейчас там как никогда пустынно и тихо, работают лишь продуктовые и магазины сотовой связи. Шопинг, кино, детские развлечения — всё это в нынешних реалиях пока недоступно для туляков.
Соскучились по любимым ТЦ? Загляните туда виртуально, посмотрев наши фоторепортажи.
Галерея
Галерея
сегодня, в 12:25, 19 468 0
сегодня, в 11:33, 3 531 0
сегодня, в 09:58, 51 1291 6
вчера, в 17:37, 135 4049 -7
Другие статьи по темам
Место