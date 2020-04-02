новости
новости
Регистрация
Опустевшие торговые центры Тулы: что сейчас там происходит – фоторепортаж

Опустевшие торговые центры Тулы: что сейчас там происходит – фоторепортаж

Наши фотографы посетили крупнейшие ТЦ города.

Торговые центры «Макси» и «Гостиный двор» — одни из самых популярных в Туле. Но сейчас там как никогда пустынно и тихо, работают лишь продуктовые и магазины сотовой связи. Шопинг, кино, детские развлечения — всё это в нынешних реалиях пока недоступно для туляков. 

Соскучились по любимым ТЦ? Загляните туда виртуально, посмотрев наши фоторепортажи.

Галерея
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 1
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 2
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 3
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 4
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 5
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 6
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 7
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 8
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 9
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 10
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 11
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 12
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 13
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 14
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 15
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 16
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 17
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 18
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 19
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 20
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 21
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 22
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 23
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 24
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 25
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 26
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 27
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 28
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 29
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 30
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 31
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 32
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 33
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 34
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 35
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 36
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 37
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 38
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 39
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 40
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 41
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 42
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 43
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 44
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 45
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 46
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 47
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 48
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 49
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 50
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 51
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 52
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 53
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 54
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 55
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 56
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 57
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 58
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 59
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 60
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 61
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 62
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 63
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 64
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 65
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 66
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 67
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 68
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 69
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 70
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 71
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 72
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 73
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 74
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 75
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 76
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 77
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 78
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 79
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 80
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 81
показать все фотографии
Галерея
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 1
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 2
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 3
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 4
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 5
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 6
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 7
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 8
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 9
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 10
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 11
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 12
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 13
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 14
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 15
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 16
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 17
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 18
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 19
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 20
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 21
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 22
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 23
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 24
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 25
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 26
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 27
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 28
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 29
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 30
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 31
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 32
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 33
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 34
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 35
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 36
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 37
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 38
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 39
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 40
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 41
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 42
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 43
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 44
Пустынные торговые центры Тулы, Фото: 45
показать все фотографии
Сюжет: Коронавирус
Вирусолог: Covid-19 мутирует и станет напоминать обычную простуду
Мир
Вирусолог: Covid-19 мутирует и станет напоминать обычную простуду
сегодня, в 12:25, 19 468 0
РЖД с 7 апреля отменят десятки поездов дальнего следования
Мир
РЖД с 7 апреля отменят десятки поездов дальнего следования
сегодня, в 11:33, 3 531 0
В Туле дезинфицируют маршрутки
Жизнь Тулы и области
В Туле дезинфицируют маршрутки
сегодня, в 09:58, 51 1291 6
Правительство: в аптеки Тульской области поступила партия антисептиков
Жизнь Тулы и области
Правительство: в аптеки Тульской области поступила партия антисептиков
вчера, в 17:37, 135 4049 -7
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотографы: Дмитрий Дзюбин, Алексей Пирязев
сегодня, в 09:45 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
карантинсамоизоляцияпустые ТЦторговые центры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле дезинфицируют маршрутки
В Туле дезинфицируют маршрутки
Нескучный карантин: шахматные уроки онлайн – для детей и взрослых!
Нескучный карантин: шахматные уроки онлайн – для детей и взрослых!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.