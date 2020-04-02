Опустевшие торговые центры Тулы: что сейчас там происходит – фоторепортаж

Торговые центры «Макси» и «Гостиный двор» — одни из самых популярных в Туле. Но сейчас там как никогда пустынно и тихо, работают лишь продуктовые и магазины сотовой связи. Шопинг, кино, детские развлечения — всё это в нынешних реалиях пока недоступно для туляков.

Соскучились по любимым ТЦ? Загляните туда виртуально, посмотрев наши фоторепортажи.