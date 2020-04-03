Тульские станции переливания крови продолжают приём доноров

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В условиях режима повышенной готовности и ограничений, введенных из-за коронавируса, Тульская областная станция переливания крови и её филиалы продолжают прием доноров.

Банк крови должен пополняться ежедневно – в ней нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями, находящиеся в онкологических, гематологических, хирургических и реанимационных отделениях. Ограничений на сдачу крови нет, службы крови работают в штатном режиме.

– Посещение Тульской областной станции переливания крови безопасно, мы соблюдаем особый санитарно-эпидемиологический режим: проводим дополнительную обработку поверхностей в помещениях и обеззараживание воздуха, доноры могут обработать руки антисептиком, – рассказала главный врач Тульской областной станции переливания крови Ольга Кудряшова.

Сдать кровь можно по адресам:

Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, с 8.00 до 12.30, предварительная запись по телефону: 31-18-58,

Тула, ул. Майская, д. 3, понедельник – среда с 8.00 до 12.00, четверг, пятница – с 8.00 до 11.20, без предварительной записи,

Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-А, понедельник, среда, пятница – с 8.00 до 10.30, вторник, четверг – с 8.00 до 12.30, без предварительной записи,

Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-Б, понедельник, вторник, четверг – с 8.00 до 12.30, среда и пятница – с 8.00 до 10.30, без предварительной записи.

Накануне и в день сдачи крови следует исключить из рациона жирную, острую, копченую пищу, молочные продукты, яйца и масло, а также пить больше жидкости (более 2 л в день.) Перед процедурой нужно выспаться и легко позавтракать. С собой нужно иметь паспорт с регистрацией в Тульской области.