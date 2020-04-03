В Тульской области продлён режим повышенной готовности

До 12 апреля в регионе продлевается ограничение работы ресторанов, торговых центров, парков. Исключение составят только салоны красоты и парикмахерские, работающие по записи и при условии одновременного нахождения в помещении не более 5 человек. В организациях общественного питания будет работать доставка и самовывоз.

С 4 по 19 апреля граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин и выгула домашних животных. Листки нетрудоспособности будут оформлять дистанционно.

Для социально незащищенных категорий граждан безвозмездно будут предоставляться продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты и медикаменты.

Также с 4 по 12 апреля для жителей области старше 65 лет и студентов будет приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов, скидок на проезд в пригородном и междугороднем транспорте. Стоимость единого месячного льготного проездного будет скорректирована в зависимости от срока действия ограничений.

Режим самоизоляции не будет применяться к сотрудникам оборонных предприятий, органов исполнительной власти и местного самоуправления, работникам медорганизаций, учреждений соцзащиты, центров занятости населения Тульской области, а также к специалистам «Почты России» старше 65 лет.