В Узловской районной больнице сменилось руководство

На фото Роман Блохов.

Главный врач Узловской районной больницы Сергей Федоров продолжит работу в столичном научно-практическом клиническом центре диагностики и телемедицинских технологий.

Исполнять его обязанности будет Роман Блохов, ранее заведовавший городским центром травматологии и нейрохирургии Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

До переезда в Узловую Сергей Федоров трудился там же – врачом-терапевтом, врачом-рентгенологом и заместителем главного врача по лечебной работе. Узловскую райбольницу он возглавил в январе прошлого года.