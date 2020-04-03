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В Узловской районной больнице сменилось руководство
На фото Роман Блохов.

В Узловской районной больнице сменилось руководство

Вместо Сергея Федорова пост главного врача занял Роман Блохов.

Главный врач Узловской районной больницы Сергей Федоров продолжит работу в столичном научно-практическом клиническом центре диагностики и телемедицинских технологий.

Исполнять его обязанности будет Роман Блохов, ранее заведовавший городским центром травматологии и нейрохирургии Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

До переезда в Узловую Сергей Федоров трудился там же – врачом-терапевтом, врачом-рентгенологом и заместителем главного врача по лечебной работе. Узловскую райбольницу он возглавил в январе прошлого года.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +2
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Место
Тульская областьУзловая

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