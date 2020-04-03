На фото Роман Блохов.
В Узловской районной больнице сменилось руководство
Вместо Сергея Федорова пост главного врача занял Роман Блохов.
Главный врач Узловской районной больницы Сергей Федоров продолжит работу в столичном научно-практическом клиническом центре диагностики и телемедицинских технологий.
Исполнять его обязанности будет Роман Блохов, ранее заведовавший городским центром травматологии и нейрохирургии Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.
До переезда в Узловую Сергей Федоров трудился там же – врачом-терапевтом, врачом-рентгенологом и заместителем главного врача по лечебной работе. Узловскую райбольницу он возглавил в январе прошлого года.
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