новости
новости
Регистрация
Туляки Софья Фисенко и Никита Жоричев сняли клип на песню «Молитва», посвященный борьбе с пандемией
Фото из архива Софьи Фисенко.

Туляки Софья Фисенко и Никита Жоричев сняли клип на песню «Молитва», посвященный борьбе с пандемией

На страничке известной тульской певицы появился клип, который Софья и Никита посвятили планете Земля.

Софья Фисенко и Никита Жоричев еще очень молоды, но уже хорошо известны и в Тульской области, и за ее пределами. Софья представляла Россию на «Детском Евровидении», где заняла четвертое место. А Никита, актер и шоумен, снялся в киножурнале «Ералаш».

Песня «Молитва» — cover на английскую песню Hallelujah. Четыре года назад казанская поэтесса Лилия Туманова подарила Софье русский текст к этой песне.

– Песня очень подходила к моему репертуару, так как большая часть моих концертов связана с патриотическими мероприятиями, — рассказала Myslo Софья Фисенко. — Три года назад мне позвонили из министерства культуры Тульской области и спросили, нет ли подходящей песни для траурного мероприятия, посвященного жертвам теракта в Питере. И я предложила «Молитву». Песня тронула сердца людей, которые ее услышали.

Когда мир охватила пандемия коронавируса и ситуация стала ухудшаться, мой друг Никита Жоричев вспомнил про «Молитву» и предложил сделать видеоряд на эту песню.

У меня очень много друзей по всему миру, и мы решили поддержать тех, на кого обрушилась беда, напомнить каждому человеку на планете, что Земля – наш общий дом и только вместе мы сможем пройти это испытание. Сейчас всем очень сложно, но мое отношение к этой проблеме я бы хотела выразить строчками стихотворения Юрия Левитанского: «Следует ЖИТЬ! Шить сарафаны и лёгкие платья из ситца. — Вы полагаете, всё это будет носиться? — Я полагаю, что все это следует шить!» Эти строки я немного переделала под сегодняшнюю ситуацию, но я верю, что скоро наступит время сарафанов и красивых летних платьев. И тогда мы с Никитой в первую очередь снимем два новых клипа, сценарий которых был написан им давно.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 17:39 +1
Другие статьи по темам
Событие
песняклипвидеорядкоронавирус
Люди
Софья ФисенкоНикита Жоричев
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Антипаника от читателей Myslo: носорожка стим-панк, ушастая сова и весенние цветы
Антипаника от читателей Myslo: носорожка стим-панк, ушастая сова и весенние цветы
Тульские предприятия начнут выпускать медицинские маски
Тульские предприятия начнут выпускать медицинские маски
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.