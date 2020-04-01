Туляки Софья Фисенко и Никита Жоричев сняли клип на песню «Молитва», посвященный борьбе с пандемией

Фото из архива Софьи Фисенко.

Софья Фисенко и Никита Жоричев еще очень молоды, но уже хорошо известны и в Тульской области, и за ее пределами. Софья представляла Россию на «Детском Евровидении», где заняла четвертое место. А Никита, актер и шоумен, снялся в киножурнале «Ералаш».

Песня «Молитва» — cover на английскую песню Hallelujah. Четыре года назад казанская поэтесса Лилия Туманова подарила Софье русский текст к этой песне.

– Песня очень подходила к моему репертуару, так как большая часть моих концертов связана с патриотическими мероприятиями, — рассказала Myslo Софья Фисенко. — Три года назад мне позвонили из министерства культуры Тульской области и спросили, нет ли подходящей песни для траурного мероприятия, посвященного жертвам теракта в Питере. И я предложила «Молитву». Песня тронула сердца людей, которые ее услышали.

Когда мир охватила пандемия коронавируса и ситуация стала ухудшаться, мой друг Никита Жоричев вспомнил про «Молитву» и предложил сделать видеоряд на эту песню.

У меня очень много друзей по всему миру, и мы решили поддержать тех, на кого обрушилась беда, напомнить каждому человеку на планете, что Земля – наш общий дом и только вместе мы сможем пройти это испытание. Сейчас всем очень сложно, но мое отношение к этой проблеме я бы хотела выразить строчками стихотворения Юрия Левитанского: «Следует ЖИТЬ! Шить сарафаны и лёгкие платья из ситца. — Вы полагаете, всё это будет носиться? — Я полагаю, что все это следует шить!» Эти строки я немного переделала под сегодняшнюю ситуацию, но я верю, что скоро наступит время сарафанов и красивых летних платьев. И тогда мы с Никитой в первую очередь снимем два новых клипа, сценарий которых был написан им давно.