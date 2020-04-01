В тульском лесу нашли загадочную поляну с крестами и зеркалами

Фото Сергея Старикова и из архива публикаций Myslo.

Недавно в социальных сетях тулячка сообщила о необычной находке. Собирая черемшу в Щегловской засеке, неподалеку от дороги в сторону Демидовки, она наткнулась на оккультную поляну, явно предназначенную для совершения обрядов. В центре – два креста, один из которых был установлен на холме и возвышался на 10-12 метров.



По периметру поляны были зеркала, столики, кострище и огороженная заборчиком елка, а путь от обочины дороги к месту был обозначен прибитыми к деревьям крестами из пластиковых или металлических полосок – маячки, чтобы не потеряться.



В главном управлении по Пролетарскому округу нам объяснили, что несколько лет назад на этом месте собиралась молодежь:

выпивали, проводили какие-то обряды, благо без жертвоприношений.

На место выезжала полиция, общалась с молодыми людьми. Поскольку противозаконных действий молодые люди не совершали, дело ничем не закончилось. Но, судя по всему, они там собираться перестали.



Корреспонденты Myslo выехали на место. Кресты и столы сотрудники Пролетарского теруправления демонтировали прямо при нас:

Знаете, что это за место? Расскажите в комментариях!

Таинственные места в Туле: святилище, аллея с лифчиками и фото с иголками

Летом 2015 года неподалеку от Восточного обвода в лесу жители наткнулись на необычные место с крестами и странными сооружениями. Место было похоже на святилище: пространство окружено рвами, в центре — выложенные по овалу кирпичи с крестами. Рядом несколько землянок и напоминающий клетку шалаш. В некоторых землянках и на деревьях были детские игрушки и иконы. Недалеко от «святилища» на возвышении стоял крест. Какой-то сериал True Detective, честное слово...



В 2017 году туляк Игорь Бодров обнаружил в районе заброшенного завода в Шатске-2 необычную аллею. Все деревья в ней были увешаны женскими бюстгальтерами, и мы насчитали там 63 предмета дамского туалета. Вскоре после публикации «Аллея лифчиков» прекратила свое существование. «Надеюсь, с владелицами белья всё в порядке!» – волновался автор видео.





А спустя несколько суток другой мужчина нашел в лесу под Шатском истыканные иголками фото женщин. 8 ноября местный житель отправился на рыбалку на реку Шат в окрестностях деревни Кошино. В том месте к реке вплотную прилегает посадка.

На одном из деревьев он заметил какие-то бумажки. При ближайшем рассмотрении это оказались фото двух женщин, истыканные иголками. В каждом фото было по семь иголок.