новости
новости
Регистрация
В тульском лесу нашли загадочную поляну с крестами и зеркалами
Фото Сергея Старикова и из архива публикаций Myslo.

В тульском лесу нашли загадочную поляну с крестами и зеркалами

По информации администрации Пролетарского округа, ранее молодежь проводила здесь странные обряды.

Недавно в социальных сетях тулячка сообщила о необычной находке. Собирая черемшу в Щегловской засеке, неподалеку от дороги в сторону Демидовки, она наткнулась на оккультную поляну, явно предназначенную для совершения обрядов. В центре – два креста, один из которых был установлен на холме и возвышался на 10-12 метров.

По периметру поляны были зеркала, столики, кострище и огороженная заборчиком елка, а путь от обочины дороги к месту был обозначен прибитыми к деревьям крестами из пластиковых или металлических полосок – маячки, чтобы не потеряться.

В главном управлении по Пролетарскому округу нам объяснили, что несколько лет назад на этом месте собиралась молодежь:

выпивали, проводили какие-то обряды, благо без жертвоприношений.

На место выезжала полиция, общалась с молодыми людьми. Поскольку противозаконных действий молодые люди не совершали, дело ничем не закончилось. Но, судя по всему, они там собираться перестали.

Корреспонденты Myslo выехали на место. Кресты и столы сотрудники Пролетарского теруправления демонтировали прямо при нас:

Знаете, что это за место? Расскажите в комментариях!

 

Таинственные места в Туле: святилище, аллея с лифчиками и фото с иголками

Летом 2015 года неподалеку от Восточного обвода в лесу жители наткнулись на необычные место с крестами и странными сооружениями. Место было похоже на святилище: пространство окружено рвами, в центре — выложенные по овалу кирпичи с крестами. Рядом несколько землянок и напоминающий клетку шалаш. В некоторых землянках и на деревьях были детские игрушки и иконы. Недалеко от «святилища» на возвышении стоял крест. Какой-то сериал True Detective, честное слово...


В 2017 году туляк Игорь Бодров обнаружил в районе заброшенного завода в Шатске-2 необычную аллею. Все деревья в ней были увешаны женскими бюстгальтерами, и мы насчитали там 63 предмета дамского туалета. Вскоре после публикации «Аллея лифчиков» прекратила свое существование. «Надеюсь, с владелицами белья всё в порядке!» – волновался автор видео.



А спустя несколько суток другой мужчина нашел в лесу под Шатском истыканные иголками фото женщин. 8 ноября местный житель отправился на рыбалку на реку Шат в окрестностях деревни Кошино. В том месте к реке вплотную прилегает посадка. 

На одном из деревьев он заметил какие-то бумажки. При ближайшем рассмотрении это оказались фото двух женщин, истыканные иголками. В каждом фото было по семь иголок.

Галерея
В Тульском лесу нашли загадочную поляну с крестами, елкой и зеркалами, Фото: 1
В Тульском лесу нашли загадочную поляну с крестами, елкой и зеркалами, Фото: 2
В Тульском лесу нашли загадочную поляну с крестами, елкой и зеркалами, Фото: 3
В Тульском лесу нашли загадочную поляну с крестами, елкой и зеркалами, Фото: 4
В Тульском лесу нашли загадочную поляну с крестами, елкой и зеркалами, Фото: 5
В Тульском лесу нашли загадочную поляну с крестами, елкой и зеркалами, Фото: 6
В Тульском лесу нашли загадочную поляну с крестами, елкой и зеркалами, Фото: 7
В Тульском лесу нашли загадочную поляну с крестами, елкой и зеркалами, Фото: 8
В Тульском лесу нашли загадочную поляну с крестами, елкой и зеркалами, Фото: 9
В Тульском лесу нашли загадочную поляну с крестами, елкой и зеркалами, Фото: 10
В Тульском лесу нашли загадочную поляну с крестами, елкой и зеркалами, Фото: 11
В Тульском лесу нашли загадочную поляну с крестами, елкой и зеркалами, Фото: 12
В Тульском лесу нашли загадочную поляну с крестами, елкой и зеркалами, Фото: 13
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:46 +3
Другие статьи по темам
Событие
загадочноестранностиневедомоенаходка
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роспотребнадзор: Источник заражения коронавирусом 16 туляков известен
Роспотребнадзор: Источник заражения коронавирусом 16 туляков известен
«Ростелеком» не будет блокировать услуги связи малому и среднему бизнесу в случае неоплаты счета
«Ростелеком» не будет блокировать услуги связи малому и среднему бизнесу в случае неоплаты счета
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.