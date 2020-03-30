Метеопредупреждение: в Тульской области похолодает на 10 градусов
Региональное ГУ МЧС России предупреждает об ухудшении погодных условий.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки 31 марта на территории региона ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более, в юго-восточных районах области похолодает на 10-12 градусов.
При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.
Тульская Госавтоинспекция напоминает: при выпадение осадков следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений. Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.
Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях снегопада строго соблюдайте скоростной режим – скорость движения должна обеспечивать водителю постоянный контроль за движением автомобиля. По возможности, воздержитесь от поездок.
Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения.
- Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02,
- Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54.