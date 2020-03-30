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Метеопредупреждение: в Тульской области похолодает на 10 градусов

Метеопредупреждение: в Тульской области похолодает на 10 градусов

Региональное ГУ МЧС России предупреждает об ухудшении погодных условий.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки 31 марта на территории региона ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более, в юго-восточных районах области похолодает на 10-12 градусов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: при выпадение осадков следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений. Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях снегопада строго соблюдайте скоростной режим – скорость движения должна обеспечивать водителю постоянный контроль за движением автомобиля. По возможности, воздержитесь от поездок.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения.

  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02,
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:16 +2
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