Метеопредупреждение: в Тульской области похолодает на 10 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки 31 марта на территории региона ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более, в юго-восточных районах области похолодает на 10-12 градусов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: при выпадение осадков следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений. Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях снегопада строго соблюдайте скоростной режим – скорость движения должна обеспечивать водителю постоянный контроль за движением автомобиля. По возможности, воздержитесь от поездок.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения.