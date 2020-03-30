В Тульской области могут ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатор отметил, что введенные в регионе ограничительные меры дают положительный результат и поручил региональному правительству быть готовыми к любому развитию ситуации и при необходимости вводить дополнительные ограничения.

– Хочу поблагодарить наших врачей, которые в этот сложный период находятся на своих рабочих местах, на передовой. От их профессионализма и выдержки зависит сейчас очень многое, – сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поручил проработать меры поощрения для медиков, борющихся с коронавирусом.

Руководителю профильной группы Валерию Шерину совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора поручено проработать возможность временной приостановки работы ярмарок и продажи непродовольственных товаров на рынках. Продуктовые магазины продолжат работать, необходимый запас продуктов создан.

По словам Алексея Дюмина, также нужно проанализировать загруженность общественного транспорта в часы пик и при необходимости скорректировать расписание так, чтобы в салонах одновременно не находилось большого числа пассажиров.

В конце заседания губернатор попросил жителей региона максимально серьёзно и ответственно отнестись к рекомендациям и ограничительным мерам:

– Призываю всех до 5 апреля побыть дома и свести к минимуму прямые контакты с другими людьми. Не надо воспринимать эту нерабочую неделю как возможность сходить в гости и встретиться с друзьями или родственниками. Можно заняться домашними делами, пообщаться с семьей или просто выспаться.