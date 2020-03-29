Фото: facebook.com/beloffserge
В Туле постамент памятника Ленину стянули ремнями
Вероятно, основание, на котором стоит Ильич, начало разрушаться.
Основная достопримечательность центральной площади Тулы – памятник В. И. Ленину, судя по всему, требует серьёзных восстановительных работ – гранитное основание скульптуры укрепили специальными ремнями, чтобы предотвратить его разрушение.
Фотографии «стянутого» постамента опубликовал депутат Тульской областной Думы Сергей Белов. Кстати, в Туле памятник вождю мирового пролетариата появился раньше, чем в Москве. Его историю можно прочитать здесь.
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