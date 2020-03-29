Житель Новомосковска украл 110 метров телефонного кабеля

В Новомосковске сотрудники полиции установили подозреваемого в кражах. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник похищал телефонный кабель из подвалов жилых домов.

Полицейские изобличили 29-летнего неработающего мужчину в хищении 110 метров кабеля из дома на ул. Олимпийской. Задержанный признался в содеянном. Он может быть причастен к другим аналогичным кражам, эта информация проверяется.