Житель Новомосковска украл 110 метров телефонного кабеля
29-летний неработающий злоумышленник признался в содеянном.
В Новомосковске сотрудники полиции установили подозреваемого в кражах. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник похищал телефонный кабель из подвалов жилых домов.
Полицейские изобличили 29-летнего неработающего мужчину в хищении 110 метров кабеля из дома на ул. Олимпийской. Задержанный признался в содеянном. Он может быть причастен к другим аналогичным кражам, эта информация проверяется.
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