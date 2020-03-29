новости
новости
Регистрация
Житель Новомосковска украл 110 метров телефонного кабеля

Житель Новомосковска украл 110 метров телефонного кабеля

29-летний неработающий злоумышленник признался в содеянном.

В Новомосковске сотрудники полиции установили подозреваемого в кражах. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник похищал телефонный кабель из подвалов жилых домов.

Полицейские изобличили 29-летнего неработающего мужчину в хищении  110 метров кабеля из дома на ул. Олимпийской. Задержанный признался в содеянном. Он может быть причастен к другим аналогичным кражам, эта информация проверяется.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 14:40 +3
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениекражаУМВД России по Тульской областиполицияукрал телефонный кабель
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле постамент памятника Ленину стянули ремнями
В Туле постамент памятника Ленину стянули ремнями
Какие магазины и организации Тулы работают во время карантина: полный перечень
Какие магазины и организации Тулы работают во время карантина: полный перечень
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.