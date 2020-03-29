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В Тульской области вводится особый противопожарный режим: число возгораний выросло в 5 раз
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области вводится особый противопожарный режим: число возгораний выросло в 5 раз

Профильным службам и ведомствам поручено усилить работу по мониторингу и предупреждению пожаров.

В региональном правительстве состоялась встречу по вопросам готовности всех служб к наступлению в Тульской области пожароопасного периода.

– В области установилась сухая погода. Необходимо уже сейчас принимать профилактические меры по недопущению пожаров. И четко понимать, какие силы и средства у нас есть, – подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов сообщил, что с начала года в регионе зарегистрировано 2495 пожаров, в то время как за аналогичный период 2019 года их было всего 529.

Из-за теплой и сухой устойчивой погоды только с 17 марта произошло 1857 пожаров. Подразделения пожарной охраны 1764 раза выезжали на тушение сухой травы и мусора. По данным регионального ГУ МЧС, погода и введенная в связи с угрозой распространения коронавируса нерабочая неделя будут способствовать ухудшению оперативной обстановки.

Губернатор отметил, что в пожароопасный период работа по оценке обстановки должна вестись в круглосуточном режиме. В связи со сложившейся обстановкой Алексей Дюмин принял решение о введении в Тульской области с 1 апреля особого противопожарного режима. Профильным службам и ведомствам поручено усилить работу по мониторингу и предупреждению возгораний.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 16:29 +4
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