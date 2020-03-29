В Туле дезинфицируют дороги, тротуары, остановки и парковки

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Работы будут проведены в рамках профилактики коронавируса.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции дезинфицирующими средствами будут обрабатывать проезжую часть, тротуары и городские парковки.

Пресс-служба администрации Тулы уточняет, что обработке также подвергнутся остановочные павильоны, опоры освещения, ограждения дорог и мостов.

Работы по дезинфекции стартовали в 9.00 в воскресенье, 29 марта.

Администрация города напоминает, что в течение нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля тулякам надлежит как можно больше времени проводить дома, меньше выходить на улицу, а также неукоснительно соблюдать правила личной гигиены и контролировать состояние своего здоровья.