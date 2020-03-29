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В Туле дезинфицируют дороги, тротуары, остановки и парковки
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле дезинфицируют дороги, тротуары, остановки и парковки

Работы будут проведены в рамках профилактики коронавируса.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции дезинфицирующими средствами будут обрабатывать проезжую часть, тротуары и городские парковки.

Пресс-служба администрации Тулы уточняет, что обработке также подвергнутся остановочные павильоны, опоры освещения, ограждения дорог и мостов.

Работы по дезинфекции стартовали в 9.00 в воскресенье, 29 марта.

Администрация города напоминает, что в течение нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля тулякам надлежит как можно больше времени проводить дома, меньше выходить на улицу, а также неукоснительно соблюдать правила личной гигиены и контролировать состояние своего здоровья.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 10:38 +7
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