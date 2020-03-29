Во время нерабочей недели в Туле не будут отключать электричество

Подача коммунальных ресурсов будет проводиться в штатном режиме.

С 28 марта по 5 апреля плановые работы на объектах и сетях тепло-, водо-, газо- и электроснабжения проводиться не будут. Подача ресурсов будет осуществляться в штатном режиме.

По всем вопросам туляки могут обращаться в диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций: