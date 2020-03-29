Во время нерабочей недели в Туле не будут отключать электричество
Подача коммунальных ресурсов будет проводиться в штатном режиме.
С 28 марта по 5 апреля плановые работы на объектах и сетях тепло-, водо-, газо- и электроснабжения проводиться не будут. Подача ресурсов будет осуществляться в штатном режиме.
По всем вопросам туляки могут обращаться в диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций:
- МКП «Тулагорсвет» – 36-42-75,
- АО «Тулатеплосеть» – 42-53-21, 42-53-23,
- АО «Тулагорводоканал» – 42-53-34, 42-53-26,
- АО «Тульские городские электрические сети» – 74-93-50, 8(800)700-51-16,
- Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и Ленинский участки) – 33-66-12, 8(800)50-50-115,
- АО «Тулагоргаз» – 04, 104, 004,
- АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора – 23-04-04.
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