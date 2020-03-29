В Тульской области пациентов с коронавирусом будут принимать шесть больниц

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Министр здравоохранения региона Алексей Эрк доложил, что в Тульской области определены шесть учреждений для госпитализации больных и жителей с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

Такие пациенты уже находятся в областной клинической больнице, городской клинической больнице им. Д. Я. Ваныкина, горбольнице № 11 и в Новомосковской городской клинической больнице.

Определены другие медучреждения, на базе которых будут развернуты дополнительные койки. В соответствии с рекомендациями Минздрава России в Тульской области будут оборудованы 733 инфекционные койки, 30% из них должны быть развернуты к 3 апреля.

Медучреждения, в которых находятся больные коронавирусом, оснащены необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами. Идет оснащение медицинских организаций, где будет развернут дополнительный коечный фонд.

– Губернатор Алексей Дюмин поставил четкую задачу: лечебная сеть региона должна быть готова к любому варианту развития ситуации с пандемией коронавируса. Для этого необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы: как материально-технические, так и кадровые, – подчеркнул Валерий Шерин.

Председатель правительства отметил, что сегодня нагрузка на медиков усиливается, на них лежит серьезная ответственность. Поэтому нужно предусмотреть материальное поощрение для сотрудников, которые участвуют в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.