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В Тульской области пациентов с коронавирусом будут принимать шесть больниц
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области пациентов с коронавирусом будут принимать шесть больниц

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел совещание с главврачами медучреждений региона.

Министр здравоохранения региона Алексей Эрк доложил, что в Тульской области определены шесть учреждений для госпитализации больных и жителей с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

Такие пациенты уже находятся в областной клинической больнице, городской клинической больнице им. Д. Я. Ваныкина, горбольнице № 11 и в Новомосковской городской клинической больнице.

Определены другие медучреждения, на базе которых будут развернуты дополнительные койки. В соответствии с рекомендациями Минздрава России в Тульской области будут оборудованы 733 инфекционные койки, 30% из них должны быть развернуты к 3 апреля. 

Медучреждения, в которых находятся больные коронавирусом, оснащены необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами. Идет оснащение медицинских организаций, где будет развернут дополнительный коечный фонд. 

– Губернатор Алексей Дюмин поставил четкую задачу: лечебная сеть региона должна быть готова к любому варианту развития ситуации с пандемией коронавируса. Для этого необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы: как материально-технические, так и кадровые, – подчеркнул Валерий Шерин.

Председатель правительства отметил, что сегодня нагрузка на медиков усиливается, на них лежит серьезная ответственность. Поэтому нужно предусмотреть материальное поощрение для сотрудников, которые участвуют в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.  

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Леонид Почекин
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