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Полиция проверяет соблюдение туляками карантинных ограничений: видео
Кадр из видео пресс-службы УМВД России по Тульской области

Полиция проверяет соблюдение туляками карантинных ограничений: видео

За нарушение режима самоизоляции лицам, прибывшим из-за рубежа, грозит административная и уголовная ответственность.

Сотрудники УМВД России по Тульской области проводят мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Полицейские ведут сбор информации о лицах, прибывающих из-за рубежа. Совместно с Роспотребнадзором проводятся проверки соблюдения гражданами режима карантина и самоизоляции.

Нарушителям карантина может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Максимальные меры – штраф в размере 80 000 рублей, 360 часов обязательных работ, а также 1 год исправительных работ или 1 год лишения свободы. Если нарушение повлечет за собой смерть человека, виновника ждёт до 5 лет лишения свободы.

«Полиция работает в сложных условиях, – отметил начальник регионального УМВД Сергей Галкин. – В длинные выходные мы будем контролировать нахождение несовершеннолетних в общественных местах, а также осуществлять выборочную проверку граждан для контроля за теми, кто обязан соблюдать карантин».

За нарушение ограничений и запретов, невыполнение требований режима повышенной готовности предусмотрен штраф:

для граждан – от 1000 до 2000 рублей,
для должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей,
для юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей.

Сюжет: Коронавирус
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