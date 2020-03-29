«Буду жить, как жил»: как карантин повлиял на привычный распорядок туляков

Фото из архива MySlo

Мы провели опрос пользователей портала и выяснили, чем будут заниматься туляки во время нерабочей недели. Подводим итоги!

В нашем опросе приняли участие 22 человека. Пятеро планируют переждать пандемию в деревне или на даче, двое собираются окопаться в бункере под Тулой.

С незначительным перевесом в один голос на первое место вышел вариант «Буду жить как жил». Восемь участников опроса не намерены менять свои привычки и распорядок дня из-за коронавируса.

Семеро портальцев оказались дисциплинированными – они готовы чётко следовать рекомендациям медиков и сидеть дома.

Ну и, по традиции – самые популярные варианты времяпрепровождения в самоизоляции от наших читателей!

А мы в очередной раз напоминаем вам: отнеситесь к введенным ограничениям со всей ответственностью, не подвергайте опасности себя и своих близких. Оставайтесь дома и будьте здоровы!