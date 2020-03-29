Какие магазины и организации Тулы работают во время карантина: полный перечень
Напомним, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 28 марта по 5 апреля ограничена работа торговых объектов.
В соответствии с федеральными и региональными нормативными актами, направленными на ограничение распространения коронавирусной инфекции, определен перечень хозяйствующих субъектов, которые будут закрыты или продолжат работу с 28 марта по 5 апреля.
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Работают
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Не работают
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Рынки, ярмарки (продовольственные)
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Пункты общественного питания на рынках
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Продовольственные магазины, включая алкоголь и табак
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Кафе на АЗС
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Специализированные магазины сотовой связи
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Организации общественного питания, нестационарные объекты общественного питания (работают только на доставку, самовывоз запрещен)
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Магазины формата «Леруа Мерлен», «ОБИ» и подобные им
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Производство и продажа хлебобулочной продукции (форматы мини-пекарен с продажей)
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Магазины строительных материалов
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Автосалоны
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Корма для животных, зоомагазины
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Автозапчасти (только для сельскохозяйственной техники)
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Ветеринарные клиники
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Шиномонтаж
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Магазины бытовой химии, хозяйственных товаров, реализующие металлохозяйственные изделия, электробытовые товары, санитарно-гигиенические изделия
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Автосервис (за исключением обслуживания сельскохозяйственной техники)
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Мойки
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Магазины, продающие семена, рассаду, удобрения, товары для весенне-полевых работ
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Торговые и торгово-развлекательные центры, в том числе строительные торговые центры (остаются только продукты, аптеки, хозтовары, корма для животных (например, если на 1 этаже продукты, а на 2 этаже аптеки, то работает 1 и 2 этаж и только эти объекты)
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Дистанционная торговля с доставкой
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Магазины одежды, обуви, текстиля, тканей
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Пункты самовывоза
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Магазины цветов
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АЗС
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Магазины с цифровой и бытовой техникой
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Столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций
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Рыболовные товары, спортивные товары
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Организации, оказывающие ритуальные услуги
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Магазины косметики и парфюмерии
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Детские магазины (за исключением питания и товаров гигиены)
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Интим-магазины
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Газетные киоски, книжные магазины
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Стоматология (не работают до 12 апреля, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной и неотложной форме)
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Салоны красоты, парикмахерские, бани, сауны, солярии, массажные салоны, тату-салоны, СПА-салоны, иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина
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Салоны бытовых услуг (ремонт обуви, одежды, химчистка)
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Ломбарды
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Ювелирные магазины