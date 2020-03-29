Какие магазины и организации Тулы работают во время карантина: полный перечень

Магазины, продающие семена, рассаду, удобрения, товары для весенне-полевых работ

Торговые и торгово-развлекательные центры, в том числе строительные торговые центры (остаются только продукты, аптеки, хозтовары, корма для животных (например, если на 1 этаже продукты, а на 2 этаже аптеки, то работает 1 и 2 этаж и только эти объекты)