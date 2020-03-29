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Какие магазины и организации Тулы работают во время карантина: полный перечень
Фото из архива MySlo

Какие магазины и организации Тулы работают во время карантина: полный перечень

Напомним, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 28 марта по 5 апреля ограничена работа торговых объектов.

В соответствии с федеральными и региональными нормативными актами, направленными на ограничение распространения коронавирусной инфекции, определен перечень хозяйствующих субъектов, которые будут закрыты или продолжат работу с 28 марта по 5 апреля.

Работают

Не работают

Рынки, ярмарки (продовольственные)

Пункты общественного питания на рынках

Продовольственные магазины, включая алкоголь и табак

Кафе на АЗС

Специализированные магазины сотовой связи

Организации общественного питания, нестационарные объекты общественного питания (работают только на доставку, самовывоз запрещен)

Магазины формата «Леруа Мерлен», «ОБИ» и подобные им

Производство и продажа хлебобулочной продукции (форматы мини-пекарен с продажей)

Магазины строительных материалов

Автосалоны

Корма для животных, зоомагазины

Автозапчасти (только для сельскохозяйственной техники)

Ветеринарные клиники

Шиномонтаж

Магазины бытовой химии, хозяйственных товаров, реализующие металлохозяйственные изделия, электробытовые товары, санитарно-гигиенические изделия

Автосервис (за исключением обслуживания сельскохозяйственной техники)

Мойки

Магазины, продающие семена, рассаду, удобрения, товары для весенне-полевых работ

Торговые и торгово-развлекательные центры, в том числе строительные торговые центры (остаются только продукты, аптеки, хозтовары, корма для животных (например, если на 1 этаже продукты, а на 2 этаже аптеки, то работает 1 и 2 этаж и только эти объекты)

Дистанционная торговля с доставкой

Магазины одежды, обуви, текстиля, тканей

Пункты самовывоза

Магазины цветов

АЗС

Магазины с цифровой и бытовой техникой

Столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций

Рыболовные товары, спортивные товары

Организации, оказывающие ритуальные услуги

Магазины косметики и парфюмерии

Детские магазины (за исключением питания и товаров гигиены)

Интим-магазины

Газетные киоски, книжные магазины

Стоматология (не работают до 12 апреля, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной и неотложной форме)

Салоны красоты, парикмахерские, бани, сауны, солярии, массажные салоны, тату-салоны, СПА-салоны, иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина

Салоны бытовых услуг (ремонт обуви, одежды, химчистка)

Ломбарды

Ювелирные магазины
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 13:25 +7
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