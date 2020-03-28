Как туляки соблюдают карантин: фоторепортаж

Всех россиян призывают оставаться дома до 5 апреля. С подобным обращением к тулякам выступило региональное правительство, врачи и специалисты Роспотребнадзора. Закрыты парки, торговые центры, спортивные клубы, кино и салоны красоты.

Но тулякам всё нипочем. Пустынными сейчас остаются только парки. Туда попасть нельзя физически: закрыты ворота, дежурит охрана и полиция.

А вот на улицах люди наслаждаются хорошей погодой.

Возле ТЦ «Гостиный двор» народ толпится в ожидании еды на вынос.

Во дворах на детских площадках гуляют дети.

И даже возле закрывшегося почти полностью ТЦ «Макси» много машин. Покупатели приехали закупаться в открытый продуктовый магазин.

Аншлаг также возле строительных магазинов и шинных центров.



Фото очевидца.

Редакция Myslo еще раз обращается ко всем читателям.

Будьте разумнее! Оставайтесь дома. Выходя на улицу, вы подвергаете опасности себя и близких.

#Будьдома! #Домабезопасно! #Лучшедома

О том, чем заняться дома, читайте здесь и здесь.