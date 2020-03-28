Как туляки соблюдают карантин: фоторепортаж
Спойлер: очень плохо.
Всех россиян призывают оставаться дома до 5 апреля. С подобным обращением к тулякам выступило региональное правительство, врачи и специалисты Роспотребнадзора. Закрыты парки, торговые центры, спортивные клубы, кино и салоны красоты.
Но тулякам всё нипочем. Пустынными сейчас остаются только парки. Туда попасть нельзя физически: закрыты ворота, дежурит охрана и полиция.
А вот на улицах люди наслаждаются хорошей погодой.
Возле ТЦ «Гостиный двор» народ толпится в ожидании еды на вынос.
Во дворах на детских площадках гуляют дети.
И даже возле закрывшегося почти полностью ТЦ «Макси» много машин. Покупатели приехали закупаться в открытый продуктовый магазин.
Аншлаг также возле строительных магазинов и шинных центров.
Фото очевидца.
Редакция Myslo еще раз обращается ко всем читателям.
Будьте разумнее! Оставайтесь дома. Выходя на улицу, вы подвергаете опасности себя и близких.
#Будьдома! #Домабезопасно! #Лучшедома
О том, чем заняться дома, читайте здесь и здесь.