Развлекаться и учиться на карантине: подборка бесплатных сервисов

Фото: pixabay.com.

Корреспонденты Myslo сделали подборку сервисов, которые открыли доступ во время карантина.

Коронавирусная инфекция вынуждает сидеть дома, но теперь можно бесплатно пройти обучающий курс или посмотреть новый сериал. Или всё и сразу. Мы сделали для вас подборку сервисов с полезными лекциями, курсами, книгами, фильмами и многим другим.

Кино и сериалы

Весь контент онлайн-сервиса more.tv станет доступным для просмотра бесплатно, включая премиальный. Чтобы получить доступ на месяц, нужно ввести в личном кабинете промокод SIDIMDOMA и наслаждаться просмотром.

Видеосервис Wink с 17 марта предоставляет всем клиентам возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контент.

В сервисе Okko с 16 марта находящиеся на карантине могут получить пакет подписок «Оптимум» на 14 дней бесплатно, воспользовавшись чат-ботом Okkobro в Telegram или написав слово okkobro в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра Okko VK.

Видеосервис ivi предлагает доступ к фильмам и сериалам по подписке за 1 рубль. Активировать подписку можно с 16 марта до 15 апреля и доступ дается на один месяц.

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск» HD открыл бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех новых пользователей и тех, у кого закончился пробный период. По промокоду POKAVSEDOMA доступны более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов.

В онлайн-кинотеатре Premier открыли доступ ко всему контенту «Газпром-медиа». Теперь его можно смотреть бесплатно.

Онлайн-кинотеатр Amediateka с 18 марта предоставит пользователям с действующей подпиской месяц бесплатного доступа к контенту. А также в два раза уменьшит стоимость подписки на три, шесть и 12 месяцев для пользователей, у которых еще нет активной подписки на сервис.

Крупнейший в Европе фестиваль документального кино IDFA впервые открыл доступ к своим коллекциям — а это больше 700 фильмов бесплатно или за небольшую плату.

Театр

До 23 марта все спектакли Мобильного Художественного Театра можно послушать бесплатно дома: для этого нужно скачать приложение МХТ в AppStore или Google Play.

Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на онлайн-показы своих спектаклей. Трансляция спектаклей ведут в группе театра в социальной сети ВКонтакте – ежедневно с 18 марта по 1 апреля включительно. Начало в 19.00.

Сайт Культура.РФ предлагает своим пользователям на время карантина доступ к видео-спектаклям, фильмам, лекциям о культуре, книгам и концертам. много старых советских еще спектаклей.

Опера и филармонии

Metropolitan opera запускает онлайн-трансляции Nightly Met Opera Streams с операми из архивов. Каждый спектакль доступен 20 часов.

В Берлинской филармонии до 31 марта по промокоду BERLINPHIL предоставляется бесплатный доступ ко всем архивным концертам.

В Баварской государственной опере можно смотреть спектакли в записи без регистрации, есть интересные авангардные постановки.

Тульская областная филармония ежедневно в 12.00 можно познакомиться с новой театрализованной или концертной программой с участием артистов и коллективов филармонии на официальной странице в YouTube.

Образование

Образовательный сервис GeekBrains пообещал открыть доступ к курсам на время карантина по коронавирусу. Доступом могут воспользоваться зарегистрированные на сайте GeekBrains пользователи.

Школа современного дизайн-образования Bang Bang Education на месяц открыла доступ к 46 курсам «Дизайн-библиотеки» для самостоятельного обучения. Всего бесплатно доступны 400 часов видеолекций — посмотреть их все получится, только если тратить по 12 часов в день.

Платформа для онлайн-образования Coursera открыла доступ к курсам для партнёрских университетов до 31 июля 2020 года. Если учебное заведение зарегистрировано в сервисе, то его студенты получают бесплатный доступ ко всем образовательным программам.

До 15 апреля «Радио Arzamas» открыло бесплатный доступ к обучающим курсам, подкастам и аудиоматериалам из-за карантина по коронавирусу.

Лекторий «Прямая речь» дает бесплатный доступ на одну неделю ко всем архивным материалам. По промокоду QUARANTINE все видеоархивы сайта доступны для бесплатного просмотра до 26 марта.

Платформа «Фоксфорд» предлагает бесплатный доступ ко всем курсам школьной программы на время карантина.

Платформа «Викиум» до конца марта предоставляет бесплатный доступ к онлайн-тренажерам и курсам. На «Викиум» собраны игровые тренажеры для развития внимания, памяти и мышления.

Сервис Smart Reading с 23 марта на месяц открывает доступ к платному контенту. На платформе можно прочитать или послушать саммари книг по бизнесу, технологиям, саморазвитию.

Сайт QUARTZ предоставляет доступ к 300 бесплатным онлайн-курсам от ведущих университетов мира на английском языке.

Платформа от социальной сети Одноклассники.ру «Мы в музей» приглашает приобщаться к искусству, не выходя из дома. Онлайн-экскурсии проходят в Эрмитаже, Третьяковской галерее, Музее современного искусства, Пушкинского музея и многих других, и рассказывают о признанных шедеврах и современных авторах.

Тульский экзотариум проводит онлайн-экскурсии. С 19 марта и по 12 апреля ежедневно в официальной группе экзотариума в 11.00 и в 16.00 будут проводиться трансляции экскурсий, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям.

Книги

Сервис для чтения Bookmate открыл бесплатный доступ к книгам о современной культуре издательства «Гараж».

Издательство «Альпина» открыла в своем приложении бесплатный доступ к 70 книгам по промокоду GIFT_STAYHOME. Промокод работает и в приложении «ЛитРес». А еще помимо этого в приложении предоставляют скидку 50% на сотни книг из коллекции «ЛитРес».

Сервис MyBook по промокоду STAYHOME дарит месяц стандартной подписки тем, кто сидит в самоизоляции.

Для детей