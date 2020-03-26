Онлайн-выходные в Туле: 27-29 марта

Что общего между коронавирусом и Гарри Поттером? Как создать уютную обстановку дома для работы и отдыха? Кто такой глазчатый хальцид? Обо всем этом и не только – в обзоре выходных.

«Шоу ON!»: онлайн-концерты Гарика Сукачева и Валерии

Когда: концерт Гарика Сукачева — 27 марта, пятница, 19.00, концерт Валерии — 28 марта, суббота, 17.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

На этих выходных будет запущена серия эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!».

27 марта Гарик Сукачев представит программу тура в честь своего 60-летия. В концерте также примут участие Сергей Галанин и Сергей Воронов.

28 марта Валерия представит особую программу, которая была специально подготовлена для камерных мероприятий. Зрителей ждут не только любимые хиты, но и общение с певицей — Валерия ответит на письменные вопросы слушателей из социальных сетей.

Онлайн-лекция «тренды в дизайне интерьера»

Когда: 29 марта 15.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке. После регистрации на электронную почту поступит письмо со ссылкой на лекцию. В назначенное время пройти по ссылке.

Мировая дизайнерская сцена продолжает активно продвигать идею создания максимально комфортной для человека среды не только в общественных пространствах, но и в жилых помещениях. Об этом и многом другом расскажут 29 марта на онлайн-лекции от Британской высшей школы дизайна. В роли спикера выступит Елена Медведникова — дизайнер интерьера, основатель и руководитель студии дизайна интерьера SVOBODA, выпускница и преподаватель БВШД.

Онлайн-концерт группы «Хадн дадн»

Когда: 29 марта, воскресенье, 20.20.

Как попасть: купить билет можно, перейдя по ссылке.

Стоимость: 250 руб.

Российские слушатели уже успели полюбить этот коллектив за необычное звучание и обезоруживающе простые, при этом сочетающие смех и грех текстовые хуки солистки Вари Краминовой.

Онлайн-показы спектаклей в «Эрмитаже»

Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» ежедневно в 19.00.

Несмотря на то, что с 18 марта по 1 апреля театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои архивные спектакли в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

В ближайшие три дня можно будет посмотреть следующие спектакли:

27.03 «Стеклянный зверинец», Т. Уильямс, драма в 2-х действиях. 16+

28.03 Мюзикл-провокация «Аллилуйя любви». 16+

29.03 Мюзикл-провокация «Аллилуйя любви». 16+

Онлайн-лекция «Гарри Поттер и коронавирус»

Когда: 29 марта, воскресенье, 11.30.

Как попасть: купить билет можно, перейдя по ссылке.

Стоимость: 500 руб.

Как выглядит новый мир глазами Гарри Поттера и о чем предупреждала Джоан Роулинг? Пока и дети, и родители находятся вместе, Дмитрий Быков решил рассмотреть всеми любимую книгу с точки зрения новой реальности. Ведь всё, что происходит в мире сейчас, уже предсказано в начале шестого тома саги о Гарри Поттере, и мы не должны удивляться. Подключайтесь к веселой и полезной антивирусной лекции всей семьей!

Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме

Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка по пятницам в 22.00.

С 19 марта по 12 апреля Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания.

На этих выходных запланированы следующие мероприятия:

27 марта:

11.00 Глазчатый хальцид, белоухая игрунка

16.00 Варан и скаты

22.00 Ночные прогулки с Дарьей Змеевой (ночная трансляция)

28-29 марта:

11.00, 16.00 Ням-ням-шоу

А что в кино?

Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD»

Как попасть:

Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.

— отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней. Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.

— зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм. more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.

— зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA. ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.

— зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль. КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.

«Мулан»

Во время карантина в любом из вышеперечисленных кинотеатров можно посмотреть самые свежие новинки совершенно бесплатно. На этой неделе в прокат выходит новая киноэкранизация знаменитого анимационного шедевра от именитой студии Walt Disney Pictures.

Фильм расскажет о храброй девушке-воине, втайне заменившей своего старика-отца, похитив его доспехи и вступив в ряды воинов Китая на защиту своей страны от войск напавшего врага.

«Туннель: Опасно для жизни»

Еще одна киноновинка недели — фильм «Туннель: Опасно для жизни». Норвежский триллер о пожаре в туннеле, где не предусмотрен аварийный выход, и о том, как будут вести себя обычные люди в сложной и опасной ситуации, способной перерасти в жуткую трагедию. Этой напряжённой картине присвоена возрастная метка ограничения просмотра 16+. Поставил остросюжетную картину Пол Ойе по сценарию Хьерсти Расмуссена. Среди продюсеров проекта числятся Джон Эйнар Хаген («Пункт назначения: Смайл») и Ааге Ааберге («Кон-Тики»). Хронометраж у проекта заявлен в сто пять минут, что немногим более полутора часов продолжительности.