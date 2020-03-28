Два туляка попались на краже комплектующих с железнодорожных путей

В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» поступило сообщение, что с железнодорожных путей около села Пятницкое совершена кража крепёжных элементов. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. При проведении мероприятий стражи порядка установили, что кражу совершили два нигде не работающих жителя села Фёдоровка. Одному из них 36, а другому 37 лет. Они были доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанных получены признательные показания. Похищенные комплектующие обнаружены и изъяты.