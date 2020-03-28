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В Суворове мужчина украл провода со столбов ЛЭП

В Суворове мужчина украл провода со столбов ЛЭП

Задержанный признался в содеянном.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Суворовский» поступило сообщение, что со столбов линии электропередач была совершена кража 80 метров провода.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что хищение произошло на расстоянии 1 км от дома 2 по улице Белинского. При проведении мероприятий стражи порядка выяснили, что кражу совершил нигде не работающий и ранее судимый за угон транспортного средства 22-летний местный житель. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного получены признательные показания. Похищенный электропровод обнаружен и изъят.

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