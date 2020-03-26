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За нарушение карантинных ограничений по коронавирусу туляков будут штрафовать

За нарушение карантинных ограничений по коронавирусу туляков будут штрафовать

Суммы взысканий для разных категорий нарушителей варьируются от одной до двадцати тысяч рублей.

За нарушение ограничений, введённых в Тульской области в связи с коронавирусной инфекцией, будет предусмотрена административная ответственность.

Оштрафовать могут тех, кто не приостановит работу в условиях режима повышенной готовности или нарушит иные постановления и распоряжения органов государственной власти, изданные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Получить штраф можно в том числе и за нарушение карантина – это касается туляков, получивших соответствующие постановления Роспотребнадзора. Административные материалы, составленные сотрудниками полиции, Роспотребнадзора и органов исполнительной власти, будут рассматривать мировые суды.

Суммы взысканий составят: для физических лиц – от 1000 до 2000 рублей, для должностных лиц – от 3000 до 5000, а для юридических лиц – до 20000 рублей. За нарушения карантина, ставшие причиной массового заражения людей коронавирусной инфекцией, предусмотрена уголовная ответственность – до пяти лет лишения свободы.

Сюжет: Коронавирус
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