За нарушение карантинных ограничений по коронавирусу туляков будут штрафовать

Суммы взысканий для разных категорий нарушителей варьируются от одной до двадцати тысяч рублей.

За нарушение ограничений, введённых в Тульской области в связи с коронавирусной инфекцией, будет предусмотрена административная ответственность.

Оштрафовать могут тех, кто не приостановит работу в условиях режима повышенной готовности или нарушит иные постановления и распоряжения органов государственной власти, изданные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Получить штраф можно в том числе и за нарушение карантина – это касается туляков, получивших соответствующие постановления Роспотребнадзора. Административные материалы, составленные сотрудниками полиции, Роспотребнадзора и органов исполнительной власти, будут рассматривать мировые суды.

Суммы взысканий составят: для физических лиц – от 1000 до 2000 рублей, для должностных лиц – от 3000 до 5000, а для юридических лиц – до 20000 рублей. За нарушения карантина, ставшие причиной массового заражения людей коронавирусной инфекцией, предусмотрена уголовная ответственность – до пяти лет лишения свободы.