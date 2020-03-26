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Где в Туле не будет света 27 марта

Где в Туле не будет света 27 марта

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Степанова, 1-25 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
  • ул. Епифанская, 38-56, 56-а (чётн.),
  • ул. К. Маркса, 43-77 (нечётн.), 56-84 (чётн.),
  • ул. Пролетарская Набережная, 20-28, 20-а (чётн.),
  • пер. Пролетарский, 7-27 (нечётн.), 10-26 (чётн.),
  • пр-д Вильямса, 10-24 (чётн.), 9-25 (нечётн.),
  • ул. Мусоргского, 14-а, 13, 11, 17, 19, 14-б, 14-в,
  • ул. Докучаева, 13, 16,
  • ул. Матросова, 2, 2-а. 4, 5, 8, 7,
  • ул. Комбайновая, 1-10,
  • ул. Кирова, 142-156 (чётн.), 115-131 (нечётн.), 150, 154, 156,
  • ул. Декабристов, 41-51, 55-75 (нечётн.), 54-76, 82-108 (чётн.), 41-а, 94,
  • ул. Марата, 156,
  • ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
  • ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • ул. Репина, 8-а-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.),
  • пер. Репина, 2,
  • ул. Газовая, 24,
  • ул. Огарёва, 2-24,
  • ул. Кислородная, 1-27,
  • ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
  • ул. 2-я Гостеевская, 1-10,
  • ул. 3-я Гостеевская, 1-а, 1-б, 1-в, 1-8,
  • ул. Станиславского, 105, 115,
  • ул. Шевченко, 67-81 (нечётн.), 70-90 (чётн.), 90-а,
  • ул. С. Стальского, 7, 9,
  • ул. Водоохранная, 43-а, 44-б, 44-а, 41-53, 48-а, 48-б, 48-в, 49-а, 49-б,
  • ул. Некрасова, 1-а, 3-б,
  • ул. Демидовская, 54-а, 45,
  • ул. Октябрьская, 38 к. 1, 38 к. 2, 38 к. 3, 38 к. 4, 40,
  • п. Маслово: Есенинский бульвар, 26, 1-27 (нечётн.),
  • ул. Васильковая, 5,
  • ул. Краинская, 25,
  • ул. Ромашковая,
  • ул. Шемиловская,
  • Мясново: 8-й пр-д, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.), 54-а, 53-а,
  • ул. Кабакова, 41, 40-44, 50, 52 (чётн.),
  • 6-й пр-д, 21-39 (нечётн.), 26-44 (чётн.), 21-а, 39-а, 42-а, 28-б, 26-б,
  • 7-й пр-д, 17-37 (нечётн.), 20-54 (чётн.), 23-а, 35-а, 23-б,
  • п. Южный: ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14,
  • ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор),
  • ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.),
  • ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-15.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 +2
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