В налоговых инспекциях Тульской области приём ведется только по онлайн-записи

Для обеспечения безопасности граждан и предупреждения распространения коронавируса COVID-19, временно с 27 марта обслуживание налогоплательщиков в налоговых инспекциях и их подразделениях осуществляется только по предварительной записи!

Записаться можно здесь.

Важно: посетителей с детьми, а также граждан старше 65 лет, даже в случае предварительной записи через сервис, налоговые инспекции обслуживать не будут! Берегите себя и своих близких – оставайтесь дома!

Корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут оставить в специальном боксе на входе в инспекцию с указанием номера телефона для связи. Все письма будут зарегистрированы и обработаны.