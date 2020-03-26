В Туле преступники отобрали у мужчины паспорт и вымогали у него деньги

Один из злоумышленников ожидает суда, второй объявлен в международный розыск.

Следственным отделом по Пролетарскому району Тулы СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего туляка. Они обвиняется в похищении документов и групповом вымогательстве с применением насилия.

В августе прошлого года обвиняемый насильно отобрал у своего знакомого паспорт, а затем, вместе с сообщником, угрожая потерпевшему насилием, потребовал снять с банковского счёта деньги – 8000 рублей. Наличностью преступники распорядились по своему усмотрению.

Сообщник обвиняемого скрылся от следствия и объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело в отношении одного из фигурантов направлено на рассмотрение в суд.