В Новомосковске пропал 37-летний мужчина
Александр Гурованов ушел из дома 14 марта и до сих пор не вернулся.
Объявление о розыске распространили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Разыскивается Гурованов Александр Отарович, 37 лет.
14 марта 2020 года ушел из дома в городе Новомосковск и не вернулся.
Приметы: рост 179 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.
Одежда: черная куртка-пуховик, синие джинсы, серая в синюю полоску рубашка, коричневые ботинки.
Нуждается в медицинской помощи!
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
Также нужна помощь добровольцев для поисков. Пишите сюда.
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