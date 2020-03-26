В Новомосковске пропал 37-летний мужчина

Александр Гурованов ушел из дома 14 марта и до сих пор не вернулся.

Объявление о розыске распространили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Разыскивается Гурованов Александр Отарович, 37 лет.

14 марта 2020 года ушел из дома в городе Новомосковск и не вернулся.

Приметы: рост 179 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

Одежда: черная куртка-пуховик, синие джинсы, серая в синюю полоску рубашка, коричневые ботинки.

Нуждается в медицинской помощи!

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Также нужна помощь добровольцев для поисков. Пишите сюда.

