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В Новомосковске пропал 37-летний мужчина

В Новомосковске пропал 37-летний мужчина

Александр Гурованов ушел из дома 14 марта и до сих пор не вернулся.

Объявление о розыске распространили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Разыскивается Гурованов Александр Отарович, 37 лет.

14 марта 2020 года ушел из дома в городе Новомосковск и не вернулся.

Приметы: рост 179 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

Одежда: черная куртка-пуховик, синие джинсы, серая в синюю полоску рубашка, коричневые ботинки.

Нуждается в медицинской помощи!

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Также нужна помощь добровольцев для поисков. Пишите сюда.
 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:08 0
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