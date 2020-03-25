Застрявший в Тульской области бродячий цирк переехал на алексинскую зооферму

Фотографии предоставлены Романом Миллером.

Ранее Myslo рассказывал о бродячем цирке, который оказался в сложной ситуации. Артисты с животными приехали на гастроли в Алексин, но из-за карантина выступать не могут. Представители цирка попросили помощи жителей региона, потому что кормить зверей оказалось не на что. Судя по постам в соцсетях, алексинцы в беде животных не оставили и всячески помогали.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил найти решение ситуации. Сейчас цирку помогли переехать на территорию стационарной зоофермы, которая находится в селе Казначеево Алексинского района.

Глава администрации МО Алексин Павел Федоров рассказал Myslo, что власти взяли эту ситуацию на контроль.

Павел Федоров - Цирк временно уехал на территорию зоофермы. Мы помогли продуктами питания, договорились с мясокомбинатом. Вчера выделили первые 30 кг мяса. По мере необходимости будем подключать наших предпринимателей. Пока цирк не уедет, будем оказывать помощь необходимыми продуктами.

Напомним, что в цирке обитают большой медведь, два грудных медвежонка, две рыси, пять собак, пять попугаев и две змеи.