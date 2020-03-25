На трассе М2 «Крым» в Туле столкнулись фура и две легковушки

ДТП случилось неподалеку от поворота на Барсуки.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 25 марта 2020 года на трассе М2 «Крым» в Туле неподалеку от поворота на Барсуки столкнулись три автомобиля: фура «Вольво», «Рено Флюенс» и «Ниссан Альмера».

По имеющейся на настоящий момент информации, все они двигались в попутном направлении.

Причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции рядом с местом проведения дорожных работ. Один из автомобилей притормозил и в него влетели остальные.

В аварии никто не пострадал. На трассе в направлении Москвы собирается пробка.