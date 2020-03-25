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Как тулякам дистанционно оформить больничный лист?

Как тулякам дистанционно оформить больничный лист?

О временном порядке оформления больничных без посещения медучреждений в ходе брифинга сегодня рассказала управляющая региональным отделением ФСС Елена Агаева.

Порядок удаленного оформления больничных листов введен в России впервые. Он предоставляется гражданам, находящимся на карантине из-за коронавируса.

Такая мера внедрена временно — с 20 марта по 1 июля 2020 года. По данным на утро 24 марта в России дистанционных выдано 6,5 тысячи листов нетрудоспособности.

Лист временной нетрудоспособности могут получить туляки без признаков заболеваний, но которые находятся на самоизоляции после возвращения из неблагополучных по коронавирусу государств. Для получения больничного дистанционно необходимо выполнить всего два шага:

  1. Зайти на сайт Фонда социального страхования www.fss.ru или сайт Тульского регионального отделения r71.fss.ru и кликнуть на баннеры, посвященные получению больничного;
  2. Написать заявление на получение больничного и прикрепить первый разворот паспорта, где написано ФИО, и страницу с отметкой о пересечении государственной границы. Если нет штампа в паспорте, то предоставляется скан билета. Таким образом можно оформить больничный не только на себя, но и для тех, с кем он проживает.

Условие одно — регистрация на портале госуслуг, именно с помощью нее надо будет заходить на сайт для оформления больничного.

Далее указанные человеком данные передаются в одну из трех медорганизаций, которые уполномочены работать с дистанционными листами нетрудоспособности.

1. Новомосковская городская клиническая больница,

2. Амбулатория п. Рассвет,

3. Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер.

При обычной схеме гражданину оплачивают больничный после закрытия. Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Первая выплата поступит через 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая — после закрытия листка нетрудоспособности.

Для закрытия больничного посещать медучреждение не придется.

Горячая линия по вопросам выдачи электронных листков нетрудоспособности в случае карантина: (4872) 71−18−42.

Горячая линия по вопросам выплаты пособий по временной нетрудоспособности: (4872) 71−18−40, (910) 944−41−72.

 

Сюжет: Коронавирус
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